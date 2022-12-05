航天新征程｜硕果累累！科学家已发现返回水稻特殊现象
央视网消息：返回舱搭载的中国空间站第三批空间科学实验样本也于12月5日凌晨返回北京，并顺利运抵中科院空间应用工程与技术中心。
总台央视记者 张春玲：在中科院空间应用中心，实验人员正在对从太空返回的植物种子进行相关处理。他们要及时的进行分解和化学固化处理，在他们面前所摆放着这次太空中三粒植物种子收获的多株稻穗，可谓是硕果累累。
水稻和拟南芥种子，经历了120天的空间培育生长，完成了从种子到种子的发育全过程，是国际上首次在轨获得水稻种子。经过初步的整理，科学家初步看到了一些特殊的现象。
中科院分子植物科学卓越创新中心研究员 郑慧琼：之前在（回传）图像上，看到一些现象，现在回来以后更加真切地看到重力对植物生长的影响，一个是根的生长方向，向下也有向上也有，向各个方向的生长，重力定向向下生长的这个（特点）在空间就消失了，所以看到茎上面长了很多根。另外在茎的结上面还发出了很多其他的侧枝，这在地面也是没有的，所以看出来水稻形态跟地面有很大的差别。
人类要在空间长期生存，就必须要保证植物能够在空间完成世代交替，成功繁殖种子。在狭小的太空实验空间完成对植物生长周期所需要的环境控制，是实验团队克服的一大挑战。目前，返回水稻和拟南芥样品一部分已做固定处理，水稻种子将带回实验室继续培养。
中科院分子植物科学卓越创新中心研究员 郑慧琼：冷冻的（植株），我们要进行一些组学分析报告，（包括对）它的转录组研究和基因表达分析，还做一个蛋白质组分析，这个蛋白质它的变化。另外我们收到的这个种子，我们希望一方面能看到它后代的活力怎么样，能不能萌发，另一方面也希望看到它的营养物质有没有什么变化，后续也要做进一步分析。
据介绍，同时返回的还有4盒无容器材料实验样品，无容器材料实验柜是国内首个、国际上第二台在轨成功运行的同类实验设施。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际首次！中国空间站种出的水稻种子回家了
- 中科院分子植物卓越中心郑慧琼研究员对返回水稻和拟南芥科学实验样品进行分解与固化。中科院空间应用中心供图 人民网北京12月5日电 （记者赵竹青）北京时间2022年12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。…
相关新闻
- 评论
- 关注