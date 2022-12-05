央视网消息：返回舱搭载的中国空间站第三批空间科学实验样本也于12月5日凌晨返回北京，并顺利运抵中科院空间应用工程与技术中心。

总台央视记者 张春玲：在中科院空间应用中心，实验人员正在对从太空返回的植物种子进行相关处理。他们要及时的进行分解和化学固化处理，在他们面前所摆放着这次太空中三粒植物种子收获的多株稻穗，可谓是硕果累累。

水稻和拟南芥种子，经历了120天的空间培育生长，完成了从种子到种子的发育全过程，是国际上首次在轨获得水稻种子。经过初步的整理，科学家初步看到了一些特殊的现象。

中科院分子植物科学卓越创新中心研究员 郑慧琼：之前在（回传）图像上，看到一些现象，现在回来以后更加真切地看到重力对植物生长的影响，一个是根的生长方向，向下也有向上也有，向各个方向的生长，重力定向向下生长的这个（特点）在空间就消失了，所以看到茎上面长了很多根。另外在茎的结上面还发出了很多其他的侧枝，这在地面也是没有的，所以看出来水稻形态跟地面有很大的差别。

人类要在空间长期生存，就必须要保证植物能够在空间完成世代交替，成功繁殖种子。在狭小的太空实验空间完成对植物生长周期所需要的环境控制，是实验团队克服的一大挑战。目前，返回水稻和拟南芥样品一部分已做固定处理，水稻种子将带回实验室继续培养。

中科院分子植物科学卓越创新中心研究员 郑慧琼：冷冻的（植株），我们要进行一些组学分析报告，（包括对）它的转录组研究和基因表达分析，还做一个蛋白质组分析，这个蛋白质它的变化。另外我们收到的这个种子，我们希望一方面能看到它后代的活力怎么样，能不能萌发，另一方面也希望看到它的营养物质有没有什么变化，后续也要做进一步分析。

据介绍，同时返回的还有4盒无容器材料实验样品，无容器材料实验柜是国内首个、国际上第二台在轨成功运行的同类实验设施。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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