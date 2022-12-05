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航天新征程丨我们在太空的家

2022年12月05日17:09 | 来源：央视新闻客户端
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中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成后

迎来了神舟十五号乘组顺利进驻

见证了6名航天员“胜利会师”

两个乘组在空间站内完成了

首次“面对面”在轨交接

留下了一张太空合影

还进行了一次天地通话

在每个乘组长达半年的“太空出差”日程里

空间站内的Wi-Fi起到了大作用

天地通话、天宫课堂直播

航天员操作舱内设备、和家人通话

看电视直播都离不开它

空间站架设的Wi-Fi和家用Wi-Fi

有什么区别？

网速够快吗？会出现长时间延迟吗？

天地之间的通讯都依靠哪些关键技术？

未来的太空直播朝着什么方向发展？

天地咫尺间，走近我们在太空的家

总监制丨钱蔚 王姗姗

监制丨张鸥

制片人丨王薇

主编丨李瑛

策划丨樊嘉晨

编辑｜王映涵 陈宁泽一 刘天哲

专家顾问｜空间站系统及核心舱测控与通信分系统主任设计师 易予生

统筹丨刘玟妡

承制丨新闻包装工作室

监制丨李宏海

总导演丨高志明

分集导演丨阮晓旋

摄像丨李光亚 李承阳

特效合成丨李真福 赵辉 高彤彤 江阳 陈曦

(责编：杨光宇、胡永秋)
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