航天新征程丨我们在太空的家
2022年12月05日17:09 | 来源：央视新闻客户端
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中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成后
迎来了神舟十五号乘组顺利进驻
见证了6名航天员“胜利会师”
两个乘组在空间站内完成了
首次“面对面”在轨交接
留下了一张太空合影
还进行了一次天地通话
在每个乘组长达半年的“太空出差”日程里
空间站内的Wi-Fi起到了大作用
天地通话、天宫课堂直播
航天员操作舱内设备、和家人通话
看电视直播都离不开它
空间站架设的Wi-Fi和家用Wi-Fi
有什么区别？
网速够快吗？会出现长时间延迟吗？
天地之间的通讯都依靠哪些关键技术？
未来的太空直播朝着什么方向发展？
天地咫尺间，走近我们在太空的家
总监制丨钱蔚 王姗姗
监制丨张鸥
制片人丨王薇
主编丨李瑛
策划丨樊嘉晨
编辑｜王映涵 陈宁泽一 刘天哲
专家顾问｜空间站系统及核心舱测控与通信分系统主任设计师 易予生
统筹丨刘玟妡
承制丨新闻包装工作室
监制丨李宏海
总导演丨高志明
分集导演丨阮晓旋
摄像丨李光亚 李承阳
特效合成丨李真福 赵辉 高彤彤 江阳 陈曦
(责编：杨光宇、胡永秋)
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