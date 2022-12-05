新华社北京12月5日电（记者吴雨）年内第二次降准12月5日正式落地，释放长期资金约5000亿元。这有助于保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础。

11月25日中国人民银行宣布，决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。这是年内第二次降准，今年首次降准已在4月落地。两次降准共降低金融机构存款准备金率0.5个百分点、释放长期资金超万亿元，金融机构加权平均存款准备金率降至约7.8%。

“四季度经济在全年中分量最重，是巩固经济回稳向上的关键时点，需要货币政策发力稳增长，提振信心。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，通过降准释放中长期流动性，有助于金融机构增加长期稳定资金来源，增强资金配置能力，支持受疫情影响较大的行业和中小微企业。

中国人民银行行长易纲日前表示，为稳增长和稳就业，稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上，近期人民银行降准25个基点，引导市场利率有所下降。同时，人民银行还运用结构性货币政策工具，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。

“降准落地后，一方面会增加金融机构长期稳定资金来源、增强银行信贷投放能力，另一方面会降低银行资金成本。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经