新华社北京12月5日电（记者张泉、张建松）神舟十四号载人飞船返回舱12月4日在东风着陆场成功着陆。随舱下行的空间站第三批空间科学实验样品在着陆场交付载人航天工程空间应用系统，并于5日凌晨返回北京，顺利运抵中科院空间应用工程与技术中心。

记者从中国科学院获悉，返回的样品包括3个生物样品冷包和1个无容器样品袋，3个生物样品冷包装载的是水稻和拟南芥的实验样品，无容器样品袋中为4盒无容器材料实验样品。

其中，水稻和拟南芥种子经历了120天的空间培育生长，完成了从“种子到种子”的发育全过程，是国际上首次在轨获得水稻种子。科学家将对返回样品进行分子生物学、细胞学和代谢等相关分析，解析空间微重力对于拟南芥和水稻作用的规律和分子基础，为进一步创制适应空间环境的作物和开发利用空间微重力环境资源提供理论依据。

天和核心舱部署的无容器材料实验柜是国内首个、国际上第二台在轨成功运行的同类实验设施，主要用于实现材料在无容器状态下从熔融到冷却凝固的过程，供科研人员收集物性参数进行研究；与此同时，用于特殊材料在轨生长，缩短新材料从实验室走向应用的时间。

截至目前，无容器材料实验柜已实现在轨稳定运行590余天，顺利完成了7盒材料样品在轨实验，成功加热样品73颗。通过长期在轨实验，空间应用系统突破并掌握了一系列关键技术，获取了大量重要的科学数据，揭示了一批空间实验新现象。

后续，科学家将继续加快开展新型金属合金深过冷凝固过程研究和热物性参数测量，以获得地面高性能制备工艺关键条件，指导地面新材料制备。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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