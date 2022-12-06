本报重庆12月5日电 （记者刘新吾）成渝中线高铁日前正式开工建设，成渝地区双城经济圈将新增一条大通道。

成渝中线高铁起自重庆枢纽重庆北站，向西经重庆市渝北区、璧山区和四川省资阳市等地，引入成都枢纽成都站，正线全长292公里，设计时速350公里，建设工期5年，项目总投资733亿元。

成渝中线高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，位于已开通运营的成都至重庆高铁（成渝高铁）、成都至遂宁至重庆铁路（成遂渝铁路）中间。项目建成后，将完善成渝地区路网结构，成渝两地旅行时间进一步压缩，便利沿线人民群众出行，助力成渝地区双城经济圈建设。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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