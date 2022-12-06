本报记者 王 洲

走进位于江苏南京高淳经济开发区的永合高分子材料有限公司生产车间，机声隆隆，工人们正忙碌着。

“今年1—9月，企业已实现营收3.4亿元，同比增长9.5%。”高淳经济开发区重点企业江苏华玻也取得了逆势增长的好成绩。公司总经理陈东介绍，公司新厂房建设有序推进，一期厂房主体即将封顶。

中小企业有动力，经济发展有活力。高淳全区工业经济运行平稳向好，今年1至9月，工业总产值完成177.83亿元，同比增长14.1%，四大制造业产业链实现产业规模307.14亿元，产业链营收增速24.39%。

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，实体经济面临考验。针对中小企业等不同类型的市场主体，高淳区围绕降低实体经济发展成本、为企业纾困，出台组合式支持政策。受益于政策支持和营商环境不断优化，今年来，高淳区内企业稳健发展，保持持续投资的发展定力。

“今年3月和8月，我们两次申请软件产品增值税即征即退，当天税款就到账了。”江苏绿柏智能科技有限公司财务负责人郭鸣介绍，税收优惠让企业现金流压力得到缓解。

位于南京高淳医疗器械产业园内的江苏朗润药业有限公司是一家主营药品批发的企业。公司财务负责人黄晓晓表示：“我们在今年7月和8月申请的增值税留抵退税都是申请当日到账，解了资金短缺的燃眉之急。”

新医药与生命健康产业成为高淳区经济发展的一张名片。位于高淳的南京华洲药业有限公司积极开拓国际国内市场，今年上半年营收大幅增长，实现工业总产值16.8亿元。“我们取得的业绩，不仅有赖于市场需求的不断加大，也与政府部门为企‘护航’密不可分。”企业负责人说。

高淳落实各类惠企纾困政策措施，今年1至8月，该区税务局办理减税降费及退税缓税缓费18.3亿元；聚力解决企业资金难题，帮助申请“宁科贷”资金13.4亿元，提供应急转贷资金23亿元，新增实体经济贷款41.5亿元；常态化开展“企业服务月”活动，高淳区负责人带头集中开展企业走访818次，收集会办问题152个，已解决122个，减免国有房屋租金590余万元、惠及市场主体280多户。

设置防疫驻厂员、安全生产驻厂员，组建项目推进工作组……疫情防控期间，高淳区通过多种方式帮助企业稳定供应链，保证正常生产经营。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。高淳区委书记刘伟表示，接下来，高淳将坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，生态立区、创新兴区、产业强区、特色富区，加快建设美丽活力繁荣幸福高淳，尽最大努力实现全年经济社会发展主要目标任务。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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