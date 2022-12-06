本报记者 窦 皓

“国外厂商一直在高端应用交付产品订单上占据垄断地位。”迪普科技总裁邹禧典提到的应用交付技术听起来陌生，却和每个人的流畅上网密切相关，因为应用交付精准分配访问需求，不至于让大部分用户请求集中在同一节点上造成系统崩溃。

眼下，这家位于杭州高新区（滨江）的企业正作为浙江省首个网络安全产业链上下游企业共同体的牵头单位，与高校院所和其他企业开展产业链协同创新，研发的国产化应用交付平台已亮相浙江省数字经济高质量发展大会的五年成果展。

“瞄准高端产品，实现国产替代，关键在于创新。除了每年将销售收入的20%投入研发，我们还取长补短，借助同行的经验、专业院所的力量，一同突破关键核心技术。”邹禧典介绍。

网络安全产业链的协同发展，是杭州高新区（滨江）深入实施“两链”融合的一个缩影。今年8月，该区发布《关于推动创新链产业链“两链”深度融合的实施意见》及若干政策，每年安排专项资金不少于3 亿元，用于支持创新链产学研融合、产业链上下游融通发展。聚焦智能物联、生物医药、高端装备、绿色低碳和新材料等重点领域，杭州高新区（滨江）已经组建3家省级创新联合体，15家市级创新联合体，14家省级产业链上下游企业共同体，分布在智能网联汽车感知融合、下一代未来网络技术等细分领域。同时，该区还在探索领军企业、多元创新主体以及高能级平台牵头的创新联合模式。比如，推动北航杭州创新研究院和区内企业聚焦智能感知、高端医疗装备等前沿技术共建16个联合实验室，签署院企合作项目90余项。

除了政策支持，杭州高新区（滨江）还为“两链”融合配套“链长制”工作体系，构建了“区领导担当链长、业务干部组团下沉、技术专家入驻指导”的协同服务机制，共建立9个干部组团，“一链一团”疏通卡点堵点，为企业、科研机构“安心做技术、耐心谋长远”做好保障。

专班建群、定期开协调会的服务模式，加快了产线落地的速度。“作为企业，我们的获得感很强。”作为特别合作园第一批签约企业的负责人，德施曼智能锁联合创始人董启广说，“企业有困难，可以直接联系链长进行协调，企业提出保障供应链、对接采购链等需求都得到了解决。定期走访和电话联系，已经成为政企互动新常态。”

杭州高新区（滨江）是首批国家高新区，成立30多年来形成了一条较为完整的数字经济产业链，培育了一批能代表国家参与国际竞争的领军企业及细分行业的专精特新“小巨人”企业，两化融合发展、亩均效益、创造力等指数均保持浙江省第一。

紧盯创新链部署产业链，再造千亿级产业集群。杭州高新区（滨江）正探索更高效的科研攻关组织机制，织密协同创新网络，集聚企业主体、人才、资金、空间、服务等创新要素，初步构建“1+2+6+N”的全域创新平台体系。今年前三季度，杭州高新区（滨江）数字经济核心产业增加值同比增长5%，占GDP比重达78.5%。其中，云计算与大数据、集成电路、机器人等产业保持两位数增长。

“创新是高新区与生俱来的基因。我们将以创新链产业链融合为载体，着力打造创新发展策源地和成果转化首选地，持续推动企业稳步发展、区域经济稳进提质。”杭州高新区（滨江）党委书记章登峰说。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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