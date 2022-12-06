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强化政策扶持，营造良好环境，湖北发出通知——

以创业带就业  以创业促创新

2022年12月06日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉12月5日电  （记者范昊天）日前，湖北省市场监管局、省教育厅、省人社厅联合印发通知，在全省组织开展支持大学生创业“育苗”行动，围绕以创业带动就业、以创业促进创新目标，通过实施强化政策扶持、优化准入服务、推行跟踪服务、营造良好发展环境等4方面14项创新举措，鼓励、引导、服务大学生（普通高等学校在校学生和毕业5年内大学生）自主创业，促进市场主体增量提质。

　　在优化创业准入服务方面，湖北将推行“驻场”“多点”“专窗”等多项创新服务。各级市场监管部门主动与辖区高校对接，采取专人入驻或定期入驻方式，到大学生创业（孵化）基地、机构，现场受理登记注册、许可审批、知识产权、质量技术支持等业务咨询、办理申请，通过邮寄、送照（证）上门等方式，实现大学生创业入市“零跑路”。开设大学生创业注册登记、许可审批绿色通道，为大学生创业提供免费代办、帮办、导办服务，推行容缺受理、当场办结。

　　在推行精准跟踪服务方面，湖北将建立大学生创业市场主体数据库，推动部门间数据共享、联动，对在校和毕业5年内大学生新办市场主体进行精准识别，对存量市场主体进行明确标注，针对性开展跟踪服务；充分发挥“湖北高校毕业生就业创业政策地图”等线上平台作用，采取精准直达方式，确保创业扶持政策宣传到位、惠及到人；组织有创业意愿的大学生参与专题培训、创业沙龙等系统活动，符合条件的按培训类别分别给予创业培训补贴。

　　在落实落细创业扶持政策方面，通知明确，对毕业5年内的高校毕业生在省内初次创办小微企业、个体工商户、民办非企业单位、农民专业合作社等，经营6个月以上且带动2人及以上就业的，给予5000元的一次性创业补贴；在湖北省内自主创业，符合条件的可申请最高额度不超过20万元的创业担保贷款，财政部门按规定给予贴息。大学生创业者初次租用经营场地，可给予场地租金等补贴。

　　在营造良好发展环境方面，通知要求简化扶持政策申报审批手续，大学生创业者可在湖北政务服务网直接申报创业补贴，实现扶持资金一键“直达快享”。对大学生创业者强化合规经营指导，执行“轻微违法免罚”制度，“进一次门、查多项事”，减少抽查频次。通过12345、12315热线电话，阳光信访平台等渠道，积极受理大学生创业者相关投诉举报，维护大学生创业者合法权益。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 13 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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