徐海涛、陈露缘

原标题：石山里的“桑蚕+”——桂西山村走访见闻

进入12月，地处滇桂黔石漠化区的广西凌云县天气渐凉，壮族农民劳建爱的10多亩桑园已难见此前的枝叶葳蕤景象，今年最后一笔蚕茧收入也已顺利到账。虽是传统农闲时节，今年劳建爱和村里的蚕农却多了一桩新事——在驻村工作队员和村“两委”干部的指导下熟悉菌菇种植技术。

劳建爱所在的加西村坐落在凌云县下甲镇的群山之中。下甲镇党委书记万再华介绍，面对山多地少的情况，当地立足生态优势，培育壮大桑蚕等特色产业，为乡村振兴提供了有力支撑。

沿通屯山路而上，山坳间的蚕房十分显眼。“以前村里增收主要靠外出务工，现在充分利用山坡地种桑，全村近七成的农户都参与到桑蚕产业中。”北京大学博士毕业的加西村驻村第一书记梁安忠说，目前，全村桑园面积达2800亩，建有集体蚕房160间，蚕茧产值年均突破1000万元。

加西村党支部副书记劳守凡是村里首批种桑养蚕致富带头人，也是凌云县首批农村“土专家”。“石山里发展产业不易，我们经过外出考察，觉得种桑养蚕是个好项目，就带头示范，有了实际成效再动员村民参与。”劳守凡说。

“在政策支持和干部帮扶下，大家心里有了底，政府不仅提供桑苗、幼蚕和种养技术，还帮助寻找稳定销路。”近几年，劳建爱夫妻俩不断扩大种养规模，今年销售蚕茧10批，收入5万多元，自家房屋也装修一新。

考虑到桑蚕不能全年种养，加西村在巩固原有桑蚕产业的基础上，还发展起林下养鸡、果桑种植等产业，拓展群众增收渠道，壮大集体经济。2021年，加西村户均养蚕收入4.2万元，村集体经济收入达25.6万元。2022年，预计村集体经济收入将突破50万元。

“近年来，县里不断推进田园综合体建设，为乡村振兴蓄积了新动能。我们着眼美丽乡村，因地制宜进行了谋划。”加西村驻村工作队队员岳梦介绍，通过“公司+基地+合作社+农户”的模式，今年加西村示范种植了150亩果桑，品种由县里经济作物发展中心根据山村实际精心筛选，后续将开发鲜果销售、制酒、制菜等一整条产业链。

近段时间，加西村驻村干部又将目光瞄向菌菇产业。“我们经过学习、讨论，决定盘活冬季闲置蚕房，探索发展‘桑枝食用菌’，帮助群众解决冬春季缺少稳定收入来源的问题，实现一年四季都有特色产业覆盖。”梁安忠说。

“我们村先后荣获‘全国文明村镇’‘全国乡村治理示范村’等荣誉称号，小山村实现了美丽蝶变。”加西村党支部书记黄森说。

(责编：赵竹青、陈键)

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