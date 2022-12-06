原标题：报告：我国部署超7900张5G行业虚拟专网

据“中国信通院CAICT”公众号5日消息，近日，中国信通院发布的《2022年移动物联网发展报告》显示，我国已经初步形成NB-IoT、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。

截至2022年9月，我国NB-IoT基站数达到75.5万个，4G基站总数达到593.7万个，5G基站总数达到222万个，部署超7900张5G行业虚拟专网，为移动物联网应用创新发展打下坚实基础。(中新财经)

(责编：赵竹青、陈键)

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