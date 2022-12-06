报告：我国部署超7900张5G行业虚拟专网
2022年12月06日08:51 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：报告：我国部署超7900张5G行业虚拟专网
据“中国信通院CAICT”公众号5日消息，近日，中国信通院发布的《2022年移动物联网发展报告》显示，我国已经初步形成NB-IoT、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。
截至2022年9月，我国NB-IoT基站数达到75.5万个，4G基站总数达到593.7万个，5G基站总数达到222万个，部署超7900张5G行业虚拟专网，为移动物联网应用创新发展打下坚实基础。(中新财经)
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 西部陆海新通道海铁联运班列运输保持持续增长态势
- 人民网北京12月6日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年前11个月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物687133标箱，同比增长18.9%，运输势头继续保持良好增长态势。 今年以来，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）深入实施，西部陆海新通道新开通线路已达78条，是去年全年的5倍多，创造了通道运营5年来的新高，运营范围新增了河南、河北、内蒙古、西藏等4个省份的13市21个站点，班列线路已通达我国17省区市的60市113站，实现我国西部12个省份全覆盖，并且延伸至中部地区，一批重大项目落户通道沿线省市，通道经济效益、社会效益显著。…
相关新闻
- 评论
- 关注