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国家邮政局：快递日均业务量连续三天超3亿件

2022年12月06日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月6日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续三天快递日均业务量超3亿件。

国家邮政局相关负责人表示，我国快递日均业务量实现迅速反弹，展现了快递业的强大发展韧性，折射出中国经济发展的澎湃活力。

该负责人表示，从部分快递网点暂停运营、快件积压，到迅速反弹、复苏提速，得益于国内疫情防控形势总体向好，释放了消费潜力，也得益于邮政快递业加大保通保畅，强化纾困解难，特别是邮政管理部门大力推进保通保畅工作，成立工作机制，出台系列政策，持续跟踪调度，分级分类分区推进，有效推动解决了多地干线不畅、末端梗阻等问题。

近日，中国物流与采购联合会发布了2022年11月中国电商物流指数，数据为106.6点，满意率指数实现3个月连续上涨，达到98.2点，接近2月98.4的年内高点，总业务量指数、农村业务量指数、满意率指数和成本指数有所上升。

其中，电商物流总业务量小幅回升。11月份，电商物流总业务量指数为116.9点，比上月提高0.3个点。分地区来看，除东部地区外，其他地区均有所回升，东北和西部地区低于全国平均水平，但回升幅度较大。

农村电商物流业务量明显回升。11月份，农村电商物流业务量指数为118.2点，比上月提高1.4个点。分地区来看，全国所有地区农村业务量指数均有所回升，东部和中部地区高于全国平均水平。

该负责人表示，当前，快递业仍处在旺季，在即将到来的“双12”和年货节等促销活动的推动下，快递业务量有望持续增长。随着疫情防控、政策效应显现，我国快递市场规模大、发展空间广、发展韧性足、政策红利多的优势将进一步彰显，快递业必能在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用，为中国经济注入更加强劲的发展动能。

在新疆乌鲁木齐，快递企业的省级分拨中心都已正常运转，加班加点处理分拨中心滚存邮件快件，超271处快递网点恢复运营，日均投递邮件快件超8万件。

在内蒙古呼和浩特，9个省级邮政快递分拨中心全部恢复运行，超245个邮政快递网点恢复营业，超3300余名邮政快递从业人员陆续返岗，将积压的160余万件快件处理完毕。

此外，在西藏拉萨、广东广州、河南郑州、重庆、北京等地，除部分未解封高风险区域仍无法派送快件外，主要品牌寄递企业的营业网点已陆续恢复正常运转，运力正在逐步恢复。

值得注意的是，寄递企业还积极加大基础能力建设，提升服务能力，满足商家和消费者的不同寄递需求。

(责编：鲁婧、高雷)
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