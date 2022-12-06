“铁打的空间站，流水的航天员”，神舟十四号航天员乘组暂时离开了工作生活六个月之久的中国空间站，不仅是三位航天员亲眼见证了“T”字基本构型的完成，更是无数中国航天人默默守护着中国太空家园。天上的中国空间站承载着中国人的飞天梦长期在轨运行，地面的支持人员一直陪伴中国载人航天走向未来，向你们致敬！

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来源：中国载人航天工程办公室

(责编：杨光宇、胡永秋)

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