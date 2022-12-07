顾仲阳

乡村振兴，乡风文明是保障。深化乡风文明建设，要充分调动广大农民群众参与的积极性、主动性，从思想上形成自觉、制度上形成规范、风气上形成氛围，让文明新风尚不断滋养乡亲们的幸福生活

乡村振兴不仅要塑形，更要铸魂。习近平总书记强调：“要弘扬新风正气，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象”。

近年来，随着农村移风易俗建设文明乡风工作扎实推进，各地乡村文明风尚日渐浓厚。如今，不少乡村里杂乱的违章建筑、废弃栏圈变成了精心设计的微花园、微菜园、微果园；乡村舞台把一部部好戏“送”到乡间、“种”进乡亲们心田；农家书屋以知识育民、惠民、富民，丰实乡村文化“粮仓”；“文明家庭”“十星级文明户”“十大孝星”等评选让先进典型频频涌现，文明乡风不断焕发新气象。但也要看到，在一些地方，深化乡风文明建设，还需多渠道着手，绵绵用力，久久为功，让文明新风尚不断滋养乡亲们的幸福生活。

完善村规民约，有效引导广大农民积极建设文明乡风。许多农村都有村规民约，要进一步完善其在建设文明乡风中的作用，特别是要制定细化实化、可操作的细则和机制。河北省邯郸市肥乡区，各村都制定了细致明确的村规民约，对于获得星级文明户等荣誉的村民可以享受免费体检、创业贷款等多项优惠政策。这样的村规民约标准清晰，操作性强，有效提高了农民群众参与文明乡风建设的积极性。

加强典型示范，营造弘扬文明乡风的浓厚社会氛围。农村是熟人社会，村民之间相互影响大，强化针对性宣传，营造实践氛围、推动成风化俗非常重要。要用好各种宣传阵地，用群众喜闻乐见的形式营造向上向善的社会氛围。比如，可以通过选树农村道德模范、身边好人、五好家庭等先进典型，用农民群众“看得见、够得着”的榜样事迹引导人，做到好人好事人人夸、一起学。不少地方通过广泛开展“婚育新风进万家”“敬老月”“小手拉大手”等相关主题实践活动，让农民群众在参与中改变观念、在实践中提高认识，取得了很好的效果。

塑文明乡风，还要关注农民的现实需求，积极为乡亲们解除后顾之忧。在这方面，一些地方已经进行了有效的探索。比如，甘肃省合水县就通过组织青年联谊会等方式，帮助适龄农村青年拓宽朋友圈，受到年轻人的广泛欢迎。瞄准乡亲们生活中的现实难题，持续采取务实有效的办法，办实事、促改革、补短板，逐步解除他们的后顾之忧，推动他们更主动地参与到文明乡风建设之中。

乡村振兴，乡风文明是保障。要充分调动广大农民群众参与的积极性、主动性，从思想上形成自觉、制度上形成规范、风气上形成氛围，用乡风文明“软实力”筑牢乡村振兴“硬环境”，为全面推进乡村振兴提供坚强保障。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经