李金磊

原标题：快去做这件事，关系你2023年工资

目前，2023年度个税专项附加扣除已经开始确认了。关系着各位2023年工资，务必引起重视。

专项附加扣除已增至7项

随着3岁以下婴幼儿照护纳入专项附加扣除，目前个税专项附加扣除已经增加到7项，分别是子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护。

其中，3岁以下婴幼儿照护方面，按照每名婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。

子女教育方面，按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。

继续教育方面，纳税人在中国境内接受学历(学位)继续教育的支出，在学历(学位)教育期间按照每月400元定额扣除。纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出，在取得相关证书的当年，按照3600元定额扣除。

大病医疗方面，在一个纳税年度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时，在80000元限额内据实扣除。

房贷利息方面，按照每月1000元标准定额扣除，扣除期限最长不超过240个月。

住房租金方面，直辖市、省会(首府)城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，扣除标准为每月1500元；市辖区户籍人口超过100万的城市，扣除标准为每月1100元；市辖区户籍人口不超过100万(含)的城市，扣除标准为每月800元。

赡养老人方面，纳税人为独生子女的，按照每月2000元的标准定额扣除；纳税人为非独生子女的，由其与兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度，每人分摊的额度不能超过每月1000元。

可以“一键带入”2023年

对于需要延续到2023年度使用的扣除信息，可通过“确认下一年度专项附加扣除”功能一键带入到2023年使用。

目前，个人所得税APP与自然人电子税务局网页端均已开放本功能，点击“去确认”按钮即可进入。同时，点击“去查询”按钮可查看2023及以往年度已填报的专项附加扣除信息。

没有及时确认有啥后果？

一些人关心，如果因为工作忙等原因没有及时确认信息，有什么后果？

个人所得税APP显示，如因工作繁忙等原因未能及时确认，已填报的专扣信息也会自动视同有效并延长至2023年。

尽管如此，中新财经还是建议各位纳税人及时确认，尤其是自身情况发生变化的纳税人，需要修改相关专项附加扣除信息。

个人养老金也能税前扣除

除了专项附加扣除之外，个税APP还增加了 “个人养老金扣除信息管理”功能。

纳税人通过 “扫码录入”功能扫描个人养老金缴费凭证上的二维码，完成信息确认后导入个人养老金扣除信息，可在个人所得税预扣预缴或汇算清缴阶段进行税前扣除。

参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入的实际税负由7.5%降为3%。

缴费者会得到实实在在的节税好处。举个例子：假设纳税人目前适用税率为10%，每年缴纳1.2万元，每年可以减少个税12000×(10%-3%)=840元。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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