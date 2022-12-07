原标题：巨额补贴加剧美欧贸易战风险？

中新社北京12月6日电 (记者 李晓喻)美国《通胀削减法案》引发的美欧龃龉还在持续。北京学者认为，尽管欧洲制造业将因该法案受到不小打击，但欧美因此爆发贸易战的可能性不大。

据外媒报道，欧洲议会国际贸易委员会主席朗格日前称，美国《通胀削减法案》“显然不符合世贸组织规则”，欧盟应尽快针对该法案向WTO提起申诉。法国经济和财政部长勒梅尔则表示，对该法案的最好回应是拥有欧洲的《通胀削减法案》，也就是用简单、有效且大面积的补贴方法来投资欧洲工业。

欧盟不满《通胀削减法案》事出有因。根据该法案规定，未来十年美国将投入约4300亿美元用于应对气候变化、发展清洁能源以及强化医疗保障，其中包括约3700亿美元的清洁能源补贴。法案规定，符合在北美进行最终组装、电池主要来源于北美等条件的电动汽车，可以获得7500美元的税收抵免。

这一政策将使北美生产的电动汽车在美国市场上获得更强的价格竞争优势。中国社科院欧洲研究所欧洲经济研究室主任孙彦红称，当前欧盟深陷能源危机，制造业生产运营成本高企，“去工业化”趋势正在加快。美国推出歧视性巨额补贴政策，将进一步激励欧洲制造业、特别是电动汽车企业将供应链转移到北美，加剧欧洲的“去工业化”，造成制造业就业岗位的流失，危及欧洲的社会稳定和经济长期发展。

中国商务部原副部长魏建国也表示，欧盟本土制造业主要是高端制造业，而美国《通胀削减法案》打击的恰恰是这部分“制造业的精华”。在当前欧洲经济低迷之际，这不仅将使欧洲经济“伤筋动骨”，更可能使未来5-10年欧洲经济难以翻身。

目前欧美正就《通胀削减法案》进行谈判，谈判前景还不得而知。尽管有声音认为若谈判不成欧盟或将采取报复措施，甚至会引发欧美贸易战，但学者指出，欧盟能采取的反制措施实际上相当有限。

中国现代国际关系研究院世界经济研究所原所长陈凤英接受中新社记者采访时称，当前欧盟的独立性已经因乌克兰危机被明显削弱，而且自美国总统拜登上台后，欧美此前贸易争端结下的梁子“一个个都在解开”，因此欧盟对美国“摊牌”可能性不大。即使协商谈判不成，欧盟要反制美国“能打的牌也不多”，比如对某些美国输欧商品加征关税。

孙彦红也表示，欧盟可能采取的反制措施有二：在多边层面，通过世贸组织反补贴程序，迫使美国在一定程度上纠正补贴行为；在双边层面，针对在北美生产的电动汽车增收进口关税，抵消其在欧洲本土市场造成的不公平竞争。但在当前乌克兰危机持续之际，在安全问题上仰仗美国的欧盟实际上并没有底气和美国“公开叫板”。

不管这一法案引发的美欧龃龉走向何方，双方关系的裂痕都已经造成。

陈凤英称，随着乌克兰危机持续，以及美欧经济复苏差距逐渐拉大，双方矛盾正在凸显。但由于欧盟在安全上依赖美国，这种矛盾现在没有、将来也不会恶化到令双方“分手”的程度。

(责编：赵竹青、陈键)

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