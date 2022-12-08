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“中债-交行长三角ESG优选信用债指数”应用于全市场首只开放式ESG主题债券基金

2022年12月08日08:10 | 来源：中国网财经
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原标题：突破！“中债-交行长三角ESG优选信用债指数” 成功应用于全市场首只开放式ESG主题债券基金

　　12月5日，交通银行和中央结算公司联合推出的“中债-交行长三角ESG优选信用债指数”应用取得新突破，首只以该指数为业绩比较基准的债券基金——嘉实长三角ESG纯债债券型基金（016512）正式募集成立。这是全市场首只开放式ESG主题债券基金，也是首只专注高等级长三角ESG主题债券的纯债基金，主要投向于长三角地区ESG表现良好的优质企业。据悉，该基金募集规模达到60亿元，市场反应良好。

　　2022年是长三角一体化发展上升为国家战略四周年。交通银行作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，近年来围绕推进上海国际金融中心建设、支持长三角一体化发展战略开展了多项金融创新工作，有力促进了长三角区域产业发展和绿色生态建设。2021年11月，交行和中央结算公司在进博会配套活动中推出“中债-交行长三角ESG优选信用债指数”。今年4月，交银理财应用该指数成功发行了首款长三角ESG主题理财产品——“交银理财稳享灵动慧利长三角ESG主题（90天持有期）理财产品”。时值指数发布一周年之际，交行与嘉实基金合作，将指数应用于长三角ESG主题债基的业绩比较基准，基金80%以上资产投资于该指数的成分债等ESG主题债券。交行此次积极参与了该债基的投资，引导资金投向长三角区域ESG表现良好的优质企业。

　　交行相关负责人表示，将围绕国家战略和市场需求，进一步完善自身债券指数体系并加强指数的市场化应用，积极助力中国债券市场发展，更好发挥金融服务实体经济和支持经济转型的功能。

(责编：董童、李源)
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