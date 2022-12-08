王欣悦

前不久，人民银行、银保监会等6部门印发《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，用5年左右时间，在重庆市基本建立组织多元、产品丰富、政策有力、市场运行安全高效的绿色金融体系。重庆经济体量大，产业基础良好，成为绿色金融改革创新试验区，有助于加快推进产业转型升级、在推进长江经济带绿色发展中更好地发挥示范作用。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。党的二十大报告提出，“完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系”。绿色金融主要为促进环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动提供金融服务。推动绿色金融健康平稳发展，对于拓展生态产品价值实现路径、把绿水青山转化为金山银山具有积极意义。重庆丰都县位于三峡库区腹地，蕴含丰富风能资源，曾囿于资金不足，难以发展。得益于绿色金融，丰都已运行的清洁能源项目总装机达638.87兆瓦，不仅能满足本地电力供应，还有富余能源跨区域外送。目前，重庆推出了林业碳汇预期收益权质押贷款、碳排放权质押贷款、排污权质押贷款等绿色金融产品和服务，绿色产业融资环境进一步改善。

发展绿色金融，有助于推动产业转型升级。深化绿色金融服务模式，加强绿色信贷、绿色保险、绿色债券等产品创新，才能更好地发挥金融服务绿色经济发展的积极作用。《方案》明确提出，围绕能源、建筑、交通、制造和农林等产业绿色低碳发展和科技升级的目标，推动绿色产业和绿色金融协同发展。这不仅有助于带动一些战略性新兴产业发展壮大，还能推动传统制造业加快绿色化、数字化转型。

也要看到，尽管近年来绿色金融理念不断深入，绿色金融实践不断创新，但绿色金融的发展仍然任重而道远。一些地方在发展绿色金融时缺乏对接机制，存在平台不到位、政策不清晰等问题，导致政策落地见效较慢。因此，必须大力营造适宜绿色金融发展的制度环境。要加快培育发展绿色金融市场体系，统筹财政、金融、产业、环境等各类资源，完善绿色金融配套激励机制。同时，要坚持重点突破，靶向施策，按照经济效益与环境效益并重的“双效益”原则，着力解决金融支持产业绿色转型的痛点和堵点问题。发展绿色金融不只是金融业、产业界的事，而是一个系统工程，需要各方齐心协力，在实践中探索，在发展中创新，共同促进绿色金融可持续发展。

绿色发展大势所趋，绿色金融大有可为。人民银行重庆营业管理部数据显示，截至2022年三季度末，重庆绿色信贷余额为近5000亿元，较年初增长29.4%；绿色贷款占各项贷款余额比重约10%，较年初增加1.5个百分点。进一步加强绿色金融建设、优化金融营商环境，不断丰富绿色金融产品与服务，提高金融资源绿色化配置效率，定能更好地守护绿水青山，为我国经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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