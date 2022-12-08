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多举措激发民间投资活力（纵横）

乔瑞庆
2022年12月08日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前发布的《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，从发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用、推动民间投资项目加快实施、引导民间投资高质量发展等6方面提出21条措施。《意见》旨在用市场办法、改革举措激发民间投资活力，有利于调动各方投资积极性，更好稳定市场预期、增强发展后劲。

　　投资是扩大内需的重要力量，对于优化供给结构具有关键作用。民间投资是投资的主力军，也是投资中极具活力和韧性的部分。今年以来，我国民间投资占整体投资的比重超过55%，前三季度民间投资累计同比增长2.0%。在稳投资这项工作中，稳民间投资是一个重要方面。

　　党的二十大报告提出，优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。民营企业是民间投资的主体，民营经济发展壮大表现为民间投资的总量壮大、增量扩张、结构优化。此次出台的《意见》，政策针对性强、涉及领域广、力度大，紧紧围绕提振民间投资，既着眼于当前民营企业发展的现实问题，又立足于民营经济的长远发展，既重视稳增长保就业，又关注调结构促发展。

　　进一步用好用足政策，激发民间投资活力，可从多方面入手。一方面，要发挥好政府投资撬动作用。从实践看，借助重大项目的牵引作用和政府投资的撬动作用，可以有效拉动民间投资增长。在安排各类政府性投资资金时，应对民营企业一视同仁，积极利用投资补助、贷款贴息等方式，支持符合条件的民间投资项目建设。用好政府出资产业引导基金，加大对民间投资项目的支持力度。推动政府和社会资本合作（PPP）模式规范发展、阳光运行，引导民间投资积极参与基础设施建设。

　　另一方面，要继续加大金融支持力度。一直以来，民营企业面临融资成本高、增信条件多、信息不对称等难题。破解民营企业融资难、激发其新活力，金融部门大有可为。应完善民营企业债券融资支持机制，加大对民营企业发债融资的支持力度。引导金融机构创新金融产品和服务，降低对民营企业贷款利率水平和与融资相关的费用支出，加大对符合条件的民间投资项目的支持力度。

　　（摘编自《经济日报》）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月08日 10 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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