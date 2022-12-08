韩 鑫

不断破除制约信息消费的瓶颈，完善信息消费基础设施，加快升级新技术新应用，我国信息消费大有可为、前景广阔

只要一通电话，就可实现云端面对面交流，音乐、视频、图片同步传送，享受“全互动”体验；语音识别为交通出行提供智能导航，AR眼镜应用在智能制造、智慧矿山等多个领域……如今，新一代信息技术与经济社会融合加深，数字产品和服务加速创新迭代，不断形成新兴消费热点。

近年来，信息消费蓬勃发展，正成为引领消费的重要引擎。2012年到2021年，我国信息消费市场规模由不到2万亿元迅速增长至6.8万亿元，年均增速超过15%，为同期最终消费增速的1.6倍。前不久，工信部发布数据显示，今年前三季度，我国信息消费规模超过5万亿元，成为经济稳增长的有力支撑。作为我国增长最迅速、创新最活跃、辐射最广泛的消费领域之一，信息消费已成为扩内需、稳增长、促转型的重要动力。

信息消费以信息技术为基础，促动消费链与产业链、供应链、价值链融合跃变，堪称一种新消费形态。在5G、大数据、人工智能等新一代信息技术的支撑下，信息消费正以前所未有的发展态势丰富着人们的消费选择。仅以5G为例，据预测，2020至2025年间，5G大规模商用将有望带动8.2万亿元信息消费。

信息消费的强劲发展势头，背后是坚实的产业发展基础。从供给侧看，网络提速降费持续显效，在不断拓宽信息消费应用的同时，也助力信息消费主体快速扩大。截至今年10月末，我国5G移动电话用户已达5.24亿户，网络资费水平持续下降。上网速率和用网成本的一升一降，为信息消费拓展市场空间奠定了基础。从需求侧看，我国网民规模已突破10亿，5G终端用户数迅速增加，年轻人群和老年群体触网率进一步提高。随着信息消费群体覆盖面扩大，信息消费潜力有望得到进一步释放。

蓬勃发展的信息消费，已成为经济增长和民生改善的“助推器”。持续挖潜信息消费空间，对于着力扩大内需、支撑国民经济回稳向上意义重大。一方面，应以高水平供给创造信息消费新需求，通过加快研发新技术新终端、培育新业态新应用等，推动新一代信息技术向消费领域广泛渗透，不断增强供给体系对需求升级的适配性。另一方面，进一步促进消费升级，深度激发消费者消费意愿，更好释放消费潜力。前不久，工信部等三部门联合印发通知，加力振作工业经济，明确提出“开展信息消费+乡村振兴系列活动，规范发展线上经济，引导电商平台和线下零售商开展促销活动”，这有利于激活城乡市场潜能，扩大信息消费需求。

党的二十大报告提出，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。信息消费顺应了数字化发展浪潮，符合人们对效率提升、知识获取、技能升级等美好生活新需求。巨大的信息消费市场，也有利于带动信息技术产业和相关基础设施投资发展，驱动市场主体超前部署、积极创新、优化生产。不断破除制约信息消费的瓶颈，完善信息消费基础设施，加快升级新技术新应用，我国信息消费大有可为、前景广阔，必将更加丰富便捷、规范安全，为实现高质量发展注入更多新动能。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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