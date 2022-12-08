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江西加快推广电子政务系统

“赣服通”实名用户已超过4300万

2022年12月08日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南昌12月7日电  （记者朱磊）江西加快打造数字政府，上线运行电子政务系统“赣服通”5.0版、“赣政通”2.0版。作为服务企业群众的应用程序，“赣服通”实名用户现已超过4300万，上线服务1.6万余项，累计访问量达38亿次。“赣政通”是政务人员审批使用的应用程序，目前累计实名用户突破66万，近一年活跃用户达40万，接入应用1250个。

　　此次“赣服通”5.0版实现了技术、架构、服务、安全4项升级，省市县三级服务一屏展现，本地服务“扫码直达”，教育、就业、社保、婚育等重点领域26个部门500余项政务服务也已整合上线。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月08日 11 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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