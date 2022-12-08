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我国前11个月外贸进出口保持稳定增长

2022年12月08日08:20 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨我国前11个月外贸进出口保持稳定增长

新华社北京12月7日电（记者邹多为）海关总署7日发布数据：今年前11个月，我国货物贸易进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

从贸易方式看，一般贸易进出口保持两位数增长。前11个月，我国一般贸易进出口24.47万亿元，增长12.4%，占我国外贸总值的63.8%，比去年同期提升2.2个百分点。

从贸易伙伴看，东盟仍是我国第一大贸易伙伴。前11个月，我国与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为5.17万亿元，增长7%，占13.5%。中美贸易总值为4.62万亿元，增长4.8%，占12%；中韩贸易总值为2.22万亿元，增长4.7%，占5.8%。

值得一提的是，我国与“一带一路”沿线国家贸易往来日益紧密。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口12.54万亿元，增长20.4%，同比增速高出全国外贸整体增速11.8个百分点，拉动整体进出口增长6个百分点。

从外贸主体看，民营企业进出口快速增长。前11个月，全国有进出口实绩的民营企业49.75万家，同比增加7.3%，合计进出口19.41万亿元，同比增长13.6%，占同期我国外贸总值的50.6%，比去年同期提升2.2个百分点，继续发挥外贸“主力军”作用。

从出口产品类型来看，机电产品和劳动密集型产品出口均实现增长。其中，高技术产品出口增加是一大亮点：前11个月，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等产品出口分别增长128%、86.6%和74.3%，体现出我国出口结构的升级优化。

进口方面，铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。

(责编：赵竹青、陈键)
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