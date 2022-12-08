原标题：外媒看中国经济：众多外企眼中“不可替代的大市场”

百胜中国最新财报中暗藏惊喜：今年第三季度，这家国际餐饮巨头发现，它的餐厅利润率为近年来最高水平。

渣打银行用“非常好”来形容其近期的中国业务表现，并认为这主要归功于中国坚定的对外开放。

近日，多家境外媒体认为，当前全球跨国投资低迷、经济复苏乏力，一个以开放之姿拥抱世界的中国，已成为跨国公司的“避风港湾”和业务增长的重要动力，中国大市场“不可替代”。

诸多跨国企业全球业务的“发展引擎”

英国《金融时报》中文网专栏文章称，百胜中国第三季度净利润几乎翻了一番，达到2.06亿美元，其餐厅利润率从上年同期的12.2%跃升至18.8%，创下2018年以来的最高水平。

无独有偶，德国宝马集团业绩报告显示，今年第三季度净利润31.75亿欧元，同比增长22.9%。在新车总销量同比下降0.9%至587744辆、欧洲市场销量下降11.1%的情况下，中国市场销量逆势增长5.7%。美国《华尔街日报》报道认为，中国市场的出色表现是宝马盈利增长的主要驱动力之一。

百胜中国和宝马的故事并非个例。蓬勃发展的中国市场已日渐成为诸多跨国企业的全球业务发展引擎。

英国《经济学人》近日发表题为《跨国公司发现很难放弃中国市场》的文章称，中国日益富裕的14亿居民购买了全球四分之一的服装、近三分之一的珠宝和手提包、五分之二的汽车，以及相当大比例的包装食品、美妆产品、药品和电子产品等。拥有庞大制造业的中国还是世界最大的机床和化学产品市场，也是建筑设备的最大买家。

据不完全统计，2021年，包括苹果、宝马、英特尔、西门子、特斯拉和沃尔玛在内的13家跨国企业在华营收超过100亿美元。在已公布销售数据的美国、欧洲和日本企业中，排名前200的公司去年在中国销售总额较五年前增长近70%。

中国市场并不只属于大公司，不同领域、规模、发展阶段的企业都能从中国的发展中挖掘出丰富商机。

澳大利亚新闻网援引一家研究机构的报告指出，尽管存在挑战，但澳大利亚中小企业向中国销售商品的机会不容忽视。报告称，“中国是世界最大、最具活力的消费市场。它在物流和电子商务创新方面处于领先地位，而且未来发展只会越来越快。到2030年，中国预计将有约4亿中等偏上以及高收入家庭寻求优质产品和服务。”

彭博社报道还指出，从购买优质龙虾的食客到慷慨的游客以及留学生，澳大利亚已经认识到中国消费者的重要性。经营着一家葡萄酒企业的米切尔·泰勒表示，像中国这样规模的市场无法取代。

“中国经济是一个巨大机遇”

近期在上海举行的第五届中国国际进口博览会上，美国电商巨头亚马逊宣布，亚马逊海外购首个前置保税仓将于2023年落户宁波，以便更好地服务中国消费者对于进口产品的消费需求。

海关数据显示，中国跨境电商进出口过去五年增长近10倍，2021年规模达到1.92万亿元人民币，比上年增长18.6%。

跨境电商的迅速发展是中国推进高水平对外开放的有力佐证。得益于中国开放的大门越开越大，外资企业正分享更多的中国发展新机遇。

2018年，中国取消新能源汽车外资股比限制。随后，特斯拉成为中国第一家外商独资整车制造企业。而得益于金融领域的外资股比限制放开，瑞信近期已达成协议收购其在中国证券合资企业的全部股份。

据彭博社报道，渣打银行首席执行官温拓思日前指出，该行近期同比30%的业绩增长，也主要是因为中国在持续不断地对外开放。

彭博社援引国际金融协会主席、瑞银集团前董事长、德国前央行行长阿克塞尔·韦伯的话说，中国经济对西方企业来说仍然是一个巨大机遇。他说，如今出现的逆全球化趋势，即试图与中国经济“脱钩”，将极大阻碍世界经济增长，尤其是对发展中经济体而言。

韦伯说：“没有中国，全球经济就无法正常运行。”

路透社报道指出，梅赛德斯-奔驰公司董事会主席兼首席执行官康林松公开反对疏远中国，并称那些“想放弃中国”的想法是不可思议的。

“我们看到了强劲增长前景”

多家外媒报道称，众多跨国公司看好中国经济并加大在华投资。根据美国消费者新闻与商业频道报道，多家国际金融机构负责人在香港举行的国际金融领袖投资峰会上表示看好中国增长前景。

汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因（祈耀年）称，新冠肺炎疫情会过去，最终中国经济将强劲反弹，“我们很有耐心，将继续在中国投资。我们看到了强劲的增长前景，因为在未来十年这里的消费市场会变得更强劲。”

奎因表示，汇丰银行将继续在中国、新加坡和印度投资财富管理业务，并希望中短期内在粤港澳大湾区招募约3000名财富管理人员。据路透社日前报道，尽管瑞信的转型策略导致在其他区域裁员，但瑞信亚太区首席执行官刘志安表示，瑞信正在推进在中国的拓展，未来五年，中国内地和香港将是该公司在亚洲员工人数增长最为强劲的地区。

面对全球经济萎靡，中国市场的地位更加凸显，投资者和制造商纷纷“用脚投票”。

美国《华尔街日报》日前报道称，随着地区冲突持续和欧洲经济衰退的迹象不断增强，欧洲汽车制造商正转向美国和中国寻找机会。

波音公司10月份发布的最新商业市场展望报告说，中国未来20年将需要8458架新飞机，还需要价值超过5450亿美元的配套商业服务，来支持不断增长的机群。

“中国不是风险，而是机遇。”《华尔街日报》援引宝马首席财务官尼古拉斯·彼得的讲话说。

(责编：赵竹青、陈键)

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