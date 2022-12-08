人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

生物多样性治理新蓝图谈判步入最后冲刺

2022年12月08日08:22 | 来源：新华网
小字号

原标题：生物多样性治理新蓝图谈判步入最后冲刺

　　新华社加拿大蒙特利尔12月7日电（记者林小春 陈琛）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议7日在加拿大蒙特利尔开幕。中国作为COP15主席国，将尽最大努力推动和协调各方达成最大共识，在第二阶段会议上通过“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”），为全球生物多样性保护描绘新蓝图。

　　COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋在开幕致辞中说：“国际社会对今天召开的COP15第二阶段会议充满期待，期望达成‘2020年后全球生物多样性框架’，推动COP15成为扭转全球生物多样性丧失的重要时刻！今天，这个重要时刻已经到来！”

　　黄润秋说，期待各缔约方与国际组织和利益攸关方彰显合作精神，在第二阶段会议上展现政治决心和最大诚意，充分展示灵活性，在关键议题上积极寻求折中方案。他还鼓励各缔约方做出积极的政治承诺，继续加大国际资金投入，为推进磋商进程创造有利条件，并敦促缔约方部长、国际组织和机构负责人等高级别代表聚焦解决难点问题，凝聚最大共识，为推动达成“框架”注入强大政治推动力。

　　联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在致辞中对中国作为COP15主席国所做的工作表示感谢。《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在致辞中感谢中国在新冠疫情中举办COP15第一阶段会议，并通过《昆明宣言》使全世界对生物多样性保护做出承诺。两人均呼吁各方以更强紧迫感加快谈判进程，推动“框架”达成。

　　COP15主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，共包含两个阶段会议，第一阶段会议一年前在中国昆明成功举行。第二阶段会议将持续至19日，其间还将于15日至17日举行高级别会议，目前已有来自150多个缔约方的约170位部长级代表和约30位大使，以及约70个国际组织和机构负责人确认参会。

　　第二阶段会议最重要的标志性预期成果是达成“2020年后全球生物多样性框架”，为到2030年乃至更长一段时期全球生物多样性治理锚定方向、提供新的政治引领。目前“框架”谈判在寻求公约三大目标“保护、可持续利用、惠益分享”的协调、资金支持以及遗传资源数字序列信息等方面存在困难和挑战。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国信通院：2021年中国数字经济规模达7.1万亿美元
　　人民网北京12月7日电 （记者申佳平）近日，中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》（以下简称《白皮书》）显示，中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。2021年，中国数字经济规模为7.1万亿美元，位居全球第二。…
即日起，乘火车不再查验48小时核酸阴性证明
　　人民网北京12月7日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部