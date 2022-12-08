原标题：生物多样性治理新蓝图谈判步入最后冲刺

新华社加拿大蒙特利尔12月7日电（记者林小春 陈琛）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议7日在加拿大蒙特利尔开幕。中国作为COP15主席国，将尽最大努力推动和协调各方达成最大共识，在第二阶段会议上通过“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”），为全球生物多样性保护描绘新蓝图。

COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋在开幕致辞中说：“国际社会对今天召开的COP15第二阶段会议充满期待，期望达成‘2020年后全球生物多样性框架’，推动COP15成为扭转全球生物多样性丧失的重要时刻！今天，这个重要时刻已经到来！”

黄润秋说，期待各缔约方与国际组织和利益攸关方彰显合作精神，在第二阶段会议上展现政治决心和最大诚意，充分展示灵活性，在关键议题上积极寻求折中方案。他还鼓励各缔约方做出积极的政治承诺，继续加大国际资金投入，为推进磋商进程创造有利条件，并敦促缔约方部长、国际组织和机构负责人等高级别代表聚焦解决难点问题，凝聚最大共识，为推动达成“框架”注入强大政治推动力。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在致辞中对中国作为COP15主席国所做的工作表示感谢。《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在致辞中感谢中国在新冠疫情中举办COP15第一阶段会议，并通过《昆明宣言》使全世界对生物多样性保护做出承诺。两人均呼吁各方以更强紧迫感加快谈判进程，推动“框架”达成。

COP15主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，共包含两个阶段会议，第一阶段会议一年前在中国昆明成功举行。第二阶段会议将持续至19日，其间还将于15日至17日举行高级别会议，目前已有来自150多个缔约方的约170位部长级代表和约30位大使，以及约70个国际组织和机构负责人确认参会。

第二阶段会议最重要的标志性预期成果是达成“2020年后全球生物多样性框架”，为到2030年乃至更长一段时期全球生物多样性治理锚定方向、提供新的政治引领。目前“框架”谈判在寻求公约三大目标“保护、可持续利用、惠益分享”的协调、资金支持以及遗传资源数字序列信息等方面存在困难和挑战。

(责编：赵竹青、陈键)

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