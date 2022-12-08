原标题：“商场的热闹劲儿回来了”

健身房、溜冰场、儿童乐园……随着防疫政策调整，各类体验式消费业态陆续复工，商圈人气加速回暖。“商场的热闹劲儿就要回来了！”走出家门的市民在做好自身防护的前提下，享受着商场遛娃和休闲之乐。

虽然是工作日，但朝阳合生汇最近两天明显热闹起来。在儿童娱乐区，不少小朋友在家长的陪伴下玩耍，捕金鱼、搭积木、做手工……孩子们玩得不亦乐乎。“这段时间可把孩子憋坏了，天天嚷着要来捕鱼。”宝妈刘女士说，商场全面开放，孩子们也有了休闲娱乐的好去处。她同时表示，现在出门会更加注重防护，比如提醒孩子佩戴好口罩，不要随意用手碰触口鼻和眼睛，她还随身携带消毒湿巾为孩子擦手消毒。

在合生汇3层，一家儿童理发店人气颇旺。“大半个月以来，今天是第一次带孩子出门，头发都挡眼睛了，赶紧来理发店修剪。”一位家长表示。记者看到，店员、等待理发的小朋友和陪同的家长都佩戴了口罩。

体育运动和健身场所也纷纷恢复开放。7日是国贸溜冰场恢复营业第一天，在扫码测温并出示48小时内核酸检测阴性证明后，滑冰爱好者有序进入冰场。复工第一天，冰面上的人并不多，大家彼此保持着合适距离，享受着驰骋冰面的快乐。

“在家窝了两三周之后，终于可以恢复健身了！”家住丰台区宋家庄的王先生来到附近的乐刻健身房，恢复线下锻炼。跑步、拉伸、力量训练……健身结束后，他拿出随身携带的免洗手消毒液及时对双手消毒。“虽然商场、餐厅、健身房都开放了，但咱也要对自己的健康负责。”王先生说。乐刻工作人员表示，目前顾客需要出示48小时内核酸阴性证明，店内工作人员需持24小时内核酸阴性证明上岗，健身器材也会定时进行消毒。

在华熙Live·五棵松商区，除了餐饮、酒吧纷纷恢复堂食外，密室逃脱、剧本杀、篮球公园、冰上中心也都恢复营业，这些体验业态均需要顾客出示48小时内核酸检测阴性证明。（记者 马婧 鹿杨）

(责编：赵竹青、陈键)

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