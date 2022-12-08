“商场的热闹劲儿回来了”
健身房、溜冰场、儿童乐园……随着防疫政策调整，各类体验式消费业态陆续复工，商圈人气加速回暖。“商场的热闹劲儿就要回来了！”走出家门的市民在做好自身防护的前提下，享受着商场遛娃和休闲之乐。
虽然是工作日，但朝阳合生汇最近两天明显热闹起来。在儿童娱乐区，不少小朋友在家长的陪伴下玩耍，捕金鱼、搭积木、做手工……孩子们玩得不亦乐乎。“这段时间可把孩子憋坏了，天天嚷着要来捕鱼。”宝妈刘女士说，商场全面开放，孩子们也有了休闲娱乐的好去处。她同时表示，现在出门会更加注重防护，比如提醒孩子佩戴好口罩，不要随意用手碰触口鼻和眼睛，她还随身携带消毒湿巾为孩子擦手消毒。
在合生汇3层，一家儿童理发店人气颇旺。“大半个月以来，今天是第一次带孩子出门，头发都挡眼睛了，赶紧来理发店修剪。”一位家长表示。记者看到，店员、等待理发的小朋友和陪同的家长都佩戴了口罩。
体育运动和健身场所也纷纷恢复开放。7日是国贸溜冰场恢复营业第一天，在扫码测温并出示48小时内核酸检测阴性证明后，滑冰爱好者有序进入冰场。复工第一天，冰面上的人并不多，大家彼此保持着合适距离，享受着驰骋冰面的快乐。
“在家窝了两三周之后，终于可以恢复健身了！”家住丰台区宋家庄的王先生来到附近的乐刻健身房，恢复线下锻炼。跑步、拉伸、力量训练……健身结束后，他拿出随身携带的免洗手消毒液及时对双手消毒。“虽然商场、餐厅、健身房都开放了，但咱也要对自己的健康负责。”王先生说。乐刻工作人员表示，目前顾客需要出示48小时内核酸阴性证明，店内工作人员需持24小时内核酸阴性证明上岗，健身器材也会定时进行消毒。
在华熙Live·五棵松商区，除了餐饮、酒吧纷纷恢复堂食外，密室逃脱、剧本杀、篮球公园、冰上中心也都恢复营业，这些体验业态均需要顾客出示48小时内核酸检测阴性证明。（记者 马婧 鹿杨）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 观察：税收政策多点发力 助力新能源汽车产业稳步发展
- 近年来，我国新能源汽车产业高速发展，多家车企近日发布的11月“成绩单”显示，国内新能源车销量保持稳健增长态势。为支持新能源汽车产业发展，我国税收政策从供给端和需求端双向发力，延续新能源汽车免征车购税政策，并以一系列组合式税费支持政策助力新能源汽车行业稳中有进。…
- 交通运输部：删除对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求
- 人民网北京12月8日电 （记者王连香）据交通运输部消息，日前，为坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，按照《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》等要求，进一步优化调整客运场站和交通运输工具疫情防控措施，交通运输部修订形成了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》（以下简称《指南》）。 《指南》就客运场站和交通运输工具疫情常态化疫情防控要求和风险区内疫情防控要求进行了整合优化，实行“一业一表”，主要修订内容：结合高风险区划定新要求，取消了暂停高风险区内的客运场站运营及出入高风险区的客运服务等要求；删除了对跨区域出行人员查验核酸检测阴性证明、健康码和“落地检”有关要求；取消了道路客运乘客信息登记要求；取消了控制低风险区客运场站聚集度和交通运输工具载客率有关要求，明确具备条件的情况下引导乘客分散候车、分散就坐；优化了应对突发疫情的应急预案、应急处置有关要求；优化了城市轨道交通消毒清洁频次要求；细化了防疫宣传有关内容。…
相关新闻
- 评论
- 关注