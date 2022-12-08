世界杯点燃消费热潮 大屏电视翻倍增长
12月7日，随着世界杯8强全部出炉，赛事热度进一步升温，“看球经济”也引发关注。京东发布的数据显示，75英寸及以上大屏电视在世界杯期间订单量较同期增长超2倍，观赛效果更佳的游戏电视订单量较同期提升超4倍，带给球迷身临其境的赛事观感。而来自美团的数据显示，世界杯开赛前一周，电视挂架商品的外卖销量，较去年同期大涨620%，电视遥控器则同比暴涨775.34%。
奥维云网的数据也印证了这一消费趋势：世界杯开赛第一周（第48周），线上彩电市场销售量规模环比增长19.4%，线下彩电市场销售量规模环比提升64.0%。近期，凭借世界杯赛事围挡广告语引发关注的世界杯官方赞助商海信，不仅收获多个热搜，海信电视也迎来火爆销售。
奥维云网数据显示，世界杯开赛第一周，在线上市场，海信平板电视环比增长64.9%，主流彩电品牌中增幅第一；在线下，海信平板电视的零售量份额同比提升1.1个百分点，增幅同样最大，不仅如此，世界杯开赛后，第48周海信有6款产品进入线下销售额产品畅销榜TOP10，到第49周，海信8款产品进入销售额产品畅销榜TOP10，海信75U7H更是登上产品畅销榜榜首。今年9月底刚上市的海信电视U8H也快速跻身到25000元及以上高端市场T0P3，成为高端大屏电视的爆款机型。
业内人士分析，与上届世界杯不同的是，央视派出了超强的转播阵容，CCTV-16首次开通4K超高清世界杯转播，抖音提供全场次4K超高清直播，从显示技术上看，超高清转播力度的加大，极大地刺激了用户对更高清、更大屏赛事观看设备的刚需，激发出高端大屏电视的消费热潮。
今年上半年，海信推出的U7H搭载了黑曜屏，具备10万：1超高对比度，支持240Hz超高刷新，完美解决了体育场景中的卡顿、撕裂等问题，为球迷打造出全场景超画质体验；今年9月，海信推出了基于ULED X全新显示技术平台的参考级影像产品U8H，通过16bits环境控光、8K AI画质芯片等行业顶级画质技术的应用，使用户在任何环境光条件下，都能获得更清晰的观感和媲美现场的沉浸感。
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