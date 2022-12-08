近日，神舟十五号载人飞船在长征二号F遥十五运载火箭的托举下，飞上太空。神舟十五号航天员乘组入驻中国空间站，与神舟十四号航天员乘组相聚“中国宫”。中国空间站从此开启长期有人驻留时代。

新华网经典曲目《星海起航》MV为这次携手“天宫”再出新版。

(责编：赵光霞、袁勃)

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