交通运输部关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)，长江航务管理局、珠江航务管理局，各直属海事局:
12月7日，国务院联防联控机制综合组印发了《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(联防联控机制综发〔2022〕113号，以下简称《通知》)。各单位要进一步提高政治站位，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持人民至上、生命至上，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施、执行好《通知》要求，更加科学精准做好新冠肺炎疫情防控涉交通运输工作。现就有关事项通知如下:
一是优化核酸检测查验措施。对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。
二是保障运输服务有序。落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”要求，不得随意暂停或者限制非高风险区客运服务。在当地联防联控机制领导下，做好高风险区应急出行服务保障。
三是确保交通物流畅通。配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”，不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。
四是强化从业人员防护。认真组织交通物流一线从业人员纳入“白名单”管理，督促做好个人防护、疫苗接种和健康监测。根据防疫工作需要，可开展抗原检测。对高风险岗位从业人员按照有关规定进行核酸检测，其他人员愿检尽检。
五是维护正常生产工作秩序。各相关单位要会同有关部门督促指导重点客货运枢纽场站、干线公路、干线航道、通航建筑物、公路(水上)服务区等管理单位和港口企业、运输企业等，优化完善从业人员感染新冠病毒应急预案，加强人员管理，完善应对处置措施，确保工作不乱、服务不断。
各单位要压实工作责任，坚决纠正简单化、“一刀切”、层层加码等做法，反对和克服形式主义、官僚主义，科学精准落细落实疫情防控交通运输工作措施，切实解决防控工作中存在的突出问题，统筹做好疫情防控、物流保通保畅、安全生产等工作。下一步，我部将落实党中央、国务院决策部署和国务院联防联控机制有关要求，动态优化交通运输疫情防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局要结合实际认真落实《通知》精神。
交通运输部
2022年12月8日
来源：交通运输部
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