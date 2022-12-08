新华社南宁12月8日电（记者陈露缘、农冠斌）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今年前11个月，西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物68.71万标箱，同比增长18.9%。

广西沿海铁路公司钦州港东站站长黄江南介绍，今年以来，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效实施，以及西部陆海新通道的高质量共建，铁海联运运营范围新增了河南、河北、内蒙古、西藏等4个省区的13个市的21个站点。截至目前，班列线路已通达我国17个省（自治区、直辖市），实现我国西部12个省（自治区、直辖市）全覆盖，并且延伸至中部地区。西部陆海新通道铁海联运班列运输品类增至640多种。

据介绍，面对持续向好的运输势头，广西铁路部门充分发挥港口优势，与海关、码头、平台公司等深化合作，密切对接港口总调室、港口作业区负责人及企业货主，畅通报关、查验、换箱、运输等环节，加快企业报关报检速度，优化车流组织，实现车辆快速取送，对铁海联运班列优先计划、优先装卸、优先挂运，为加快促进沿线交通、物流、商贸、产业深度融合提供强有力支撑。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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