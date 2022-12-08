前11个月西部陆海新通道铁海联运班列运量同比增长18.9%
2022年12月08日17:59 | 来源：新华网
小字号
新华社南宁12月8日电（记者陈露缘、农冠斌）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今年前11个月，西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物68.71万标箱，同比增长18.9%。
广西沿海铁路公司钦州港东站站长黄江南介绍，今年以来，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效实施，以及西部陆海新通道的高质量共建，铁海联运运营范围新增了河南、河北、内蒙古、西藏等4个省区的13个市的21个站点。截至目前，班列线路已通达我国17个省（自治区、直辖市），实现我国西部12个省（自治区、直辖市）全覆盖，并且延伸至中部地区。西部陆海新通道铁海联运班列运输品类增至640多种。
据介绍，面对持续向好的运输势头，广西铁路部门充分发挥港口优势，与海关、码头、平台公司等深化合作，密切对接港口总调室、港口作业区负责人及企业货主，畅通报关、查验、换箱、运输等环节，加快企业报关报检速度，优化车流组织，实现车辆快速取送，对铁海联运班列优先计划、优先装卸、优先挂运，为加快促进沿线交通、物流、商贸、产业深度融合提供强有力支撑。
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 11部门出手！曝光一批医美行业违法案件 涉“无证行医”等
- 图片来源：市场监管总局官网 人民网北京12月8日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为切实保障人民群众身体健康、保护消费者合法权益，规范和促进我国医疗美容行业健康有序发展，市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院等11部门决定，自2022年9月起，在全国范围内集中开展医疗美容行业突出问题专项治理行动。 据介绍，专项治理行动聚焦医疗美容行业群众反映强烈、社会危害性大的虚假宣传、非法行医、假货频现、价格欺诈等违法违规问题，依法严厉打击虚假宣传行为、无证行医行为、非法生产经营相关药品医疗器械行为，整治查处广告违法行为、医疗美容机构和医务人员违规从事医美服务行为、相关药品医疗器械使用环节违法违规行为，严格规范医疗美容行业价格收费行为，严格相关药品医疗器械进口管理，严格税收征管，清理整治线上相关违法违规行为。…
相关新闻
- 评论
- 关注