人民网北京12月8日电 （记者孙博洋）12月8日，由人民日报社主办的2022中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动中国品牌建设高质量发展”为主题，中央农办副主任，农业农村部党组成员，国家乡村振兴局党组书记、局长刘焕鑫在致辞时表示，要增强品牌意识，深化品牌建设，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展。

刘焕鑫表示，首先要以品牌建设助力巩固脱贫成果。一要打造产业品牌，促进县域经济发展。推动脱贫地区深化与发达地区的经济交流与合作，积极承接劳动密集型产业转移，打造既带动就业又促进财政增收的主导产业。二要打造产品品牌，促进特色产业发展。推动脱贫地区选准帮扶产业发展方向，立足农业农村资源，紧密结合市场需求，着力在特和优上做文章，促进品牌培优、品质提升、品牌打造。三要打造劳务品牌，促进脱贫群众增收。推动脱贫地区从本地资源禀赋、文化特色、就业产生、脱贫劳动力特点出发，通过市场化运作、规范化培育、技能化开发、规模化输出、品牌化推广、产业化发展，分类打造一批知名度高、影响力强的劳务品牌。

其次，以品牌建设助力乡村建设。我国农村地域辽阔，各地资源禀赋、经济水平、人文习俗差异很大，搞乡村建设很难用一个模式、一套方案去包打天下，要在总体推进的同时，鼓励地方探索实践、分类施策、创新品牌模式，积累典型经验。一是在生态建设方面打造品牌。推动各地坚持节约资源绿色建设原则，树立绿色低碳理念，促进资源节约集约循环使用，推动绿色规划、绿色设计、绿色建设，在实现乡村建设与自然生态环境有机融合上形成特色模式、特色品牌。二是在文化建设方面打造品牌。推动各地传承、保护传统村落民居和优秀乡土文化，突出地域特色和乡村特点，保留具有本土特色和乡土气息的乡村风貌，在打造各具特色的现代版“富春山居图”上形成特色模式、特色品牌。三是在提升宜居宜业水平方面打造品牌。

第三，以品牌建设助力乡村善治。建设宜居宜业和美乡村，要体现“和美”这一重要要求，要健全治理机制，创新治理手段，以打造乡村善治品牌为抓手，推动实现乡村社会治理有效、活力充盈、和谐有序。一是着力建设平安乡村，二是着力建设文明乡村，三是着力建设和谐乡村。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经