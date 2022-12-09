孙福全

党的二十大报告提出，“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”。完成这一伟大历史使命，需要在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把创新贯穿于现代化建设的各个方面，充分激活创新这个第一动力，不断开辟发展新领域新赛道，持续塑造发展新动能新优势。

创新是一个国家、一个民族发展进步的不竭动力。当前，面对新一轮科技革命和产业变革带来的机遇和挑战，许多国家不约而同把创新驱动作为国家发展的核心战略。我国是世界第二大经济体，已进入创新型国家行列，但在基础研究与原始创新、关键核心技术、产业链创新链融合等方面与世界先进水平仍有差距。我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案。完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略，努力实现高水平科技自立自强，方能占领全球新一轮科技竞争制高点。

科技竞争，从另一个角度看也是创新体系的竞争。当今科技创新活动不断突破地域、组织、技术的界限，已经演化为创新体系的竞争。党的二十大报告提出，“提升国家创新体系整体效能”。实现这一目标，要进一步完善党中央对科技工作统一领导的体制，发挥我国集中力量办大事的制度优势，健全新型举国体制。要完善多元化科技投入机制，加强知识产权法治保障，形成支持全面创新的基础制度。要强化战略科技力量，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局，形成国家实验室体系，统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，加强科技基础能力建设，强化科技战略咨询。要扩大国际科技交流合作，深度融入全球创新体系，加强国际化科研环境建设，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

习近平总书记深刻指出：“科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展。”实施创新驱动发展战略，要坚持“四个面向”，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，重点解决“卡脖子”技术问题。要加强基础研究，增加基础研究投入，实施好基础研究十年行动方案，突出原创，鼓励自由探索。要强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，大力培育高新技术企业和专精特新企业，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。要加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。

科技创新是经济社会发展的重要引擎，是应对许多全球性挑战的有力武器。在以中国式现代化实现中华民族伟大复兴的历史进程中，充分发挥科技创新引领作用，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，持续提升科技自主创新能力，必将推动我国早日进入创新型国家前列，为建成科技强国、实现中华民族伟大复兴不断作出新的更大贡献。

（作者为中国科学技术发展战略研究院副院长、研究员）

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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