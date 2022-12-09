原标题：11部门联合治理医疗美容行业突出问题

新华社北京12月8日电（记者赵文君）记者8日从市场监管总局获悉，市场监管总局等11部门近期在全国范围内集中开展了医疗美容行业突出问题专项治理行动，目前已查处一批违法违规案件，下一阶段将加强对相关医疗美容机构、生活美容机构等单位、场所的现场检查。

自2022年9月起，市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家网信办、国家中医药局、国家药监局、最高人民法院、最高人民检察院11部门在全国范围内集中开展了医疗美容行业突出问题专项治理行动，聚焦医疗美容行业群众反映强烈、社会危害性大的虚假宣传、非法行医、假货频现、价格欺诈等违法违规问题，依法严厉打击医疗美容机构和医务人员违规从事医美服务、相关药品医疗器械使用环节违法违规行为，严格规范医疗美容行业价格收费、相关药品医疗器械进口管理等。同时，针对行业深层次问题，进一步健全监管规则、加大制度供给，支持合法合规医疗美容机构发展壮大，提升医疗美容行业发展质量。

据介绍，在查处的一批违法违规案件中，有的美容服务机构人员未取得相应医师行医资质，擅自开展激光脱毛医疗美容服务等诊疗活动；未取得医师执业资格的工作人员开展水光针注射、“皮秒”等医疗美容项目；违法违规购买、储存、使用毒性药品A型肉毒毒素；使用未依法注册的医疗器械等。

(责编：赵竹青、陈键)

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