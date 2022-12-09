原标题：两部门发文明确“十四五”时期城镇化与城市发展领域科技创新重点任务

新华社北京12月8日电（记者胡喆、宋晨）记者从科技部获悉，为明确“十四五”时期城镇化与城市发展领域科技创新的总体思路、发展目标和重点任务，科技部、住房城乡建设部日前印发《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》。

规划指出，党的十八大以来，我国在城镇区域规划、绿色建筑、城市基础设施和生命线工程、城市功能提升、生态居住环境改善、城市信息化管理、城市文化遗产保护与价值挖掘等方面的科技创新取得了长足进展。但与世界领先水平相比，我国城镇化领域大部分技术仍处在跟跑或并跑阶段，城镇基础设施建设相关材料、装备及工程专业软件等领域的应用基础研究仍然不足。同时，城市信息化水平尚不能满足现代化治理的需求，实现城乡建设领域碳减排目标还需要更多绿色低碳技术支撑。

规划明确了发展目标，到2025年，城镇化与城市发展领域科技创新体系更趋完善，基础理论水平与创新能力显著提高，为新型城镇化提供更高质量的技术解决方案，有力支撑城镇低碳可持续发展，推动城市建设与文化旅游等相关产业发展壮大，科技成果更多更好地惠及民生。

为更好实现发展目标，规划提出7项重点任务：加强城市发展规律与城镇空间布局研究；加强城市更新与品质提升系统技术研究；加强智能建造和智慧运维核心技术装备研发；加强绿色健康韧性建筑与基础设施研究；加强城镇发展低碳转型系统研究；加强文物科技创新与城市历史文化遗产保护研究；加强文化旅游融合与公共文化服务科技创新。

值得注意的是，规划还从加强人才培养支持力度等6个方面提出了具体保障措施，如通过各类人才计划，加快培养领域科技领军人才和创新团队。完善人才激励机制和评价体系，以国家科技计划项目为纽带，重点培养中青年科研骨干。重点支持青年科技人才持续发展，建设行业专家智库。支持青年科技人才承担重大科研项目，开展独立性和原创性研究等。

(责编：赵竹青、陈键)

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