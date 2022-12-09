原标题：浙江省2022年世界粮食日和粮食安全宣传周活动在衢州启动

近日，浙江省2022年世界粮食日和粮食安全宣传周活动在衢州启动。活动现场，先后发布这十年来，浙江省在保障粮食安全方面和科技兴粮方面取得的成就，保障粮食安全先进典型、“爱粮节粮”倡议书，并启动“浙里米袋子”数字化应用场景。

粮食安全作为国之大者，是保障中国社会平安稳定、人民生活幸福的底线之一。据了解，今年浙江省粮食安全宣传主题为“保障粮食安全 助力两个‘先行’”。这十年来，浙江省在全国率先开展《粮食安全责任书》党政主要领导双签制，不断完善种粮综合补贴政策，积极促进“产购储加销”产业链、价值链、供应链一体融合，大力推进农业“双强”行动，粮食产量创多年新高，农业科技进步贡献率达65.15%，高出全国平均5个百分点，储备粮结构不断优化，粮食生产稳步回升，2021年创近六年新高，为保障经济社会稳定发展，端牢全省人民的饭碗，发挥了粮食和物资储备“压舱石”“稳定器”的作用，贡献了“粮食力量”。

(责编：赵竹青、陈键)

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