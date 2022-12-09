以“算力 数据 生态”为主题的2022中国计算机大会（CNCC2022）8日上午线上开幕。在为期三天的会议中，14个特邀报告、3场大会论坛、118场技术论坛将通过10个直播平台，给参会者提供探讨交流的机会。

中国计算机学会(CCF)理事长、中国科学院院士梅宏在致辞中谈到，今年CNCC采用全线上的方式，是CCF面向未来学术交流和知识传播新模式的一次探索。希望通过这次大规模“线上”会议的实践为CCF建设数字化平台、为会员提供常态化知识服务积累经验。

大会主席、中国科学院院士王怀民在致辞中表示，今年是CCF创建60周年，大会主题体现了CNCC对计算技术时代脉动的感知，体现了CNCC对国家“十四五”规划中“加快数字化发展”“推动数字经济和实体经济深度融合”的理解，也体现了今年CNCC承办城市——贵阳的时代新特征。

大会共同主席、贵阳市市长马宁宇在大会开幕式上介绍，贵阳市作为国家大数据综合实验区的核心区，有着丰富的算力资源、数据资源和应用场景。一直以来贵阳把数字经济作为加快贵阳现代化建设的重要引擎，并致力于打造全国数字经济技术模式、商业模式的首选试验田。

今天上午的特邀报告主讲人，分别是2021年ACM图灵奖获得者、美国田纳西大学教授Jack Dongarra，中国科学院院士、北京航空航天大学教授钱德沛，全国人大常委会委员、中国行政管理学会会长江小涓。

据介绍，CNCC创建于2003年，每年举办一次。今年大会将有超过750位国内外学者、企业家作为讲者在大会上交流。

(责编：赵竹青、陈键)

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