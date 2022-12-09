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出口韧性显现 外贸保稳提质可期

2022年12月09日08:54 | 来源：新华社
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原标题：新华财经|进出口韧性显现 外贸保稳提质可期

　　新华社北京12月8日电(记者丁雅雯、朱程)前11月我国外贸进出口实现了8.6%的增幅，韧性显现。业内人士分析指出，当前我国外贸企业不断提升核心竞争力，产业链、价值链地位稳步提升，外贸保稳提质可期。

　　海关总署公布的数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%。

　　从出口产品结构看，我国新能源汽车、锂电池、光伏等产品出口旺盛。其中，前11月汽车出口298.4万辆，同比增长54.9%。

　　外贸新业态持续发展，民营企业出口更具活力和韧性。前11月，我国以保税物流方式进出口4.77万亿元，增长8.4%。民营企业进出口19.41万亿元，增长13.6%，占我外贸总值的50.6%，比去年同期提升2.2个百分点。

　　商务部研究院副研究员庞超然说，前11月，我国对外贸易展现出较强的发展韧性，得益于健全完善的生产供给和持续扩大的国内需求。总体来看，随着RCEP红利持续释放，我国与东盟国家的贸易持续增长，区域内生产制造合作更加紧密；在国内政策的带动下，各类主体、特别是中小企业的活力持续释放，民营企业作为外贸第一大主体地位进一步巩固。今年以来，在绿色和数字化转型背景下，新能源汽车、发电组件、储能产品、智能设备等出口表现亮眼，产业转型升级态势良好。

　　记者了解到，外贸企业正在努力提高核心竞争力。不少企业认为，外贸企业实现跨国发展，由代工向自有品牌转型成为必然。

　　无锡一棉纺织集团有限公司董事长周晔珺说，通过持续不断地打拼欧美高端市场，无锡一棉在高端纺织产品上积累了重要的技术和经验。在国际环境愈发复杂的背景下，“走出去”依然是中国纺织企业的必由之路。“虽然有许多因素影响，但很多欧洲客商还是愿意选择中国的高端纺织产品，甚至会和我们共同思考如何规避不利因素。”

　　浙江一家纺织企业负责人告诉记者，去年以来，在原材料成本、海运价格大幅波动的背景下，企业利润承压。“虽然我们代工业务利润减少，但我们自有品牌业务利润是代工的5倍以上，企业将品牌化发展作为长期方向。”

　　盛威国际董事局副主席王磊说，面对风高浪急的国际环境，我国企业应避免价格战，抱团发展。“在抱团发展方面，大企业应发挥带头作用。盛威曾受委托，给辽宁省盘锦市兴隆台区的小微外贸企业做过几期培训，向他们传授一些实战经验，效果非常好。盛威在海外有一定的客户基础，未来也可以对当地企业进行孵化，帮助他们对接客户，抱团发展。”

　　庞超然说，展望未来，我国外贸在稳规模、提质效方面会有更多表现。在结构转型的促进下，外贸产业逐步向中上游迈进，价值链地位稳步提升。

(责编：赵竹青、陈键)
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