12月初，在湖南攸县渌田镇新江村田垅间，数十人抢抓晴好天气，正在加紧作业。长塘水渠里，人们对原有土渠进行改造，铺设生态砖，建设排灌一体的生态渠；田地上，四台推土机分开作业，对田埂田坎进行平整，将“小丘变大丘”，解决机耕难题……

这只是攸县全力推进高标准农田建设的一个缩影。

攸县是湖南省粮食生产大县，近年来，攸县积极落实粮食生产安全责任，建立了一套完整机制，通过实施“四个结合”，打出了疏通沟渠、整治田块等一系列“组合拳”，全力推进高标准农田建设，从而使得高标准农田面积不断扩大，现有40.2万亩。高标准农田的建设，不仅提升了农田综合生产能力，而且持续巩固粮食稳产增产。

创新机制 强化监督管理

上世纪六十年代以来，攸县陆续修建了两万多口山塘及上百个小型水库，依托四周高、中间低的地势利于引水灌溉，建设基本农田71.8万亩。合适的温光条件利于农作物生长，依托于得天独厚的自然优势与历史优势，攸县成为产粮大县，被誉为“湘东粮仓”。

然而1983年以来，部分山塘、水渠等年久失修，致使垮塌、堵塞、渗漏等问题时有发生，尤其是遭遇极端天气，部分农田排灌难以保障。大力推行高标准农田建设，巩固粮食稳产增产，是攸县的现实需要，迫在眉睫。

基于此，攸县深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，在高标准农田建设中，攸县坚持机制和制度创新，建立了一套切实可行的运行机制，成立了由县长挂帅，分管副县长具体负责，相关职能部门和属地单位联动的工作领导小组，形成了“政府主导、部门协作、镇村齐抓”的工作局面，并将高标准农田建设纳入年度重点工作。在项目建设的不同阶段，坚持严格考核，强化跟踪问效，对任务落实好、建设质量高的乡镇予以表彰奖励，反之，则严肃追责问责。

攸县农业农村局局长刘分粮介绍，高标准农田建设项目季节性强，工期短，施工单位需要各级部门通力合作，才能顺利推进项目开展。今年，攸县高标准农田建设任务为7万亩，涉及全县8个乡镇43个村，总投资11586万元。早在今年9月16日，攸县率先完成招标，是全省123个项目县中首家开标县和开工县，目前已完成总工程量70%，力争在12月25日全面完成任务。

整治田块 新增耕地百亩

“眼下，新江、塘屋两条排灌渠的改扩建，彻底解决了灌水流失、土渠堵塞等诸多难题，有效保障全村农田的用水需求。整个农田建设项目投入资金达千万元，为村里带来了惊人的变化。”11月23日，渌田镇新江村党委书记龙柏沅说，两条排灌渠总长2500余米，还辐射到临近的江口村、江联村千余亩农田，村民们纷纷拍手叫好。

田地是农民的命根，可田块整治又是高标准农田建设中的重点工作，因涉及土地权属问题，工程推进难度大。为加快项目进度，早在10月4日开工前，攸县进行了县、镇、村三级动员，工作人员上门做思想工作，动之以情，晓之以理，解决合理诉求。在征得村民同意后，全县推平田埂田坎15000多米，增加良田11亩，2300多米的机耕道也随调整而进行翻修。

“县里的选址布局十分科学，打破了固有的掣肘，做到集中连片、前后衔接，能更好地发挥规模效益。”该村种粮大户徐检华高兴地说，年底，他准备扩大土地流转面积。

该村集体经济合作社负责人表示，待到12月中旬完工，全村3600余亩农田，将有2900亩完成高标准改造，届时，本村土地流转费用也将由每年每亩180元增至260元。

不仅如此，为解决田块整治中的“疑难杂症”，攸县坚持“六聚焦六把关”的方法，对原有的高低不平、局部凌乱、零星的田块进行合并和整理，通过合理修建田间机耕道，提高全程机械化耕作水平。自2019年以来，攸县共实施高标准农田建设项目田块整治面积1606.9亩，新增耕地面积约100亩，总投资485.3万元。通过田块整治建设，项目区田埂系数由原来7%下降到5%，建成了“田成方、渠相通、路相连、涝能排、旱能灌”的农业生产高标准地，农业机械化率和农业综合生产力得到明显提升。

突出重点 确保灌溉畅通

连日来，在丫江桥镇明月村，高标准农田项目正在加紧实施，工程技术人员靠前指挥，村民们正在清理淤泥、砌砖筑渠，一片繁忙景象。

“我们抢抓时节，抓紧施工，争取本月中下旬完工。”现场施工负责人介绍，明月村原有的农田基础灌溉水渠，建于上世纪60年代，是泥土渠，渠道窄小，一到旱季排水困难导致农田缺水，而在雨季又容易出现洪涝灾害。

沟渠铺设生态砖后，不仅保障了排灌，还能养鱼虾、麻鸭，村里走上绿色生态农业发展之路。

丫江桥镇农技站长聂雪江说，听到项目启动后，村里的干群利用闲暇时间自发帮忙，妇女们端茶送水，就是期盼着项目早日建成，农田能旱涝保收。

水利设施建得好，更要管理好。攸县将高标准农田建设与激发村民自主参与项目建设积极性相结合。针对年度建设项目山塘、水渠较多的问题，结合实际，精准施策，在高标准农田建设项目申报和立项环节，确立对自筹完成山塘清淤的村组优先立项的原则，引导当地群众自筹资金370多万元，共完成灌溉塘清淤85口、渠道清淤疏浚40多公里。

攸县农业农村局相关负责人介绍，在高标准农田建设项目确定上，全县突出主干支渠、机耕道、10亩以上水面的山塘和节水灌溉等基础设施建设，重点解决灌排“大动脉”畅通问题，着力提高水稻种植的旱涝保收能力，加强田间道路建设，提升项目区综合机械化水平。同时，攸县出台相关方案，统筹整合涉农资金1900多万元，引导和支持项目区内水稻种植大户（企业）小型基础设施建设，着力疏通田间灌溉的“毛细血管”，共完成田间机耕路改造、渠道防渗及灌溉塘清淤防渗等项目179个，带动大户（企业）投入及其他自筹资金合计900多万元。

“四个结合” 回应代表呼声

近几年，攸县人大代表呼吁加快建设高标准农田的呼声很高。因高标准农田建设是一项综合性系统工程，不仅涉及农田水利、田间道路等方面，还牵涉农业、水利、国土等部门。

在推进高标准农田建设的过程中，攸县不仅在项目建设与提高粮食产能相结合、激发村民自主参与度上下功夫，而且带动了乡村振兴与产业培育，将农田建设规划与当地乡村振兴规划和现代农业发展规划有机衔接，在项目选址上重点向湘赣边镇村倾斜。根据县域农业特色和区位特点，致力打造两个湘赣边乡村振兴示范区：皇图岭镇粮食生产万亩示范区、鸾山（黄丰桥）镇休闲农业示范区。

乡村要振兴，产业必兴旺。攸县紧扣精细农业定位，坚持项目建设与产业培育相结合，将项目区内大豆、蔬菜、瓜蒌、葡萄等优势特色产业基地纳入重点建设范畴，重点改善基础设施条件，促进专业化、标准化和集约化发展。近年来，攸县共支持农业龙头企业、专业合作社、家庭农场等基地建设40多家，支持种植大户210多家，投入各类建设资金达4870余万元，有效带动了项目区村级集体经济发展和农民增收。（来源：株州日报）

(责编：董童、李源)

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