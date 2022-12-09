新华社北京12月9日电（记者刘慧）证监会9日宣布，近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。

证监会信息显示，股指期权是资本市场的风险管理工具，是多层次资本市场的重要组成部分。近年来，我国股票市场规模稳步扩大，投资者风险管理需求随之增加。上市上证50股指期权，有利于全面深化资本市场改革，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善资本市场稳定机制，促进资本市场平稳健康发展。

下一步，证监会将督促中国金融期货交易所进一步做好各项工作，保障上证50股指期权的平稳推出和稳健运行。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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