证监会同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易
2022年12月09日22:14 | 来源：新华网
小字号
新华社北京12月9日电（记者刘慧）证监会9日宣布，近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。
证监会信息显示，股指期权是资本市场的风险管理工具，是多层次资本市场的重要组成部分。近年来，我国股票市场规模稳步扩大，投资者风险管理需求随之增加。上市上证50股指期权，有利于全面深化资本市场改革，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善资本市场稳定机制，促进资本市场平稳健康发展。
下一步，证监会将督促中国金融期货交易所进一步做好各项工作，保障上证50股指期权的平稳推出和稳健运行。
(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 乘联会：11月我国新能源乘用车零售销量同比增长58.2%
- 人民网北京12月9日电 （记者王连香）据全国乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，11月，我国新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%；1至11月，新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月，新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%；1至11月，新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%，保持趋势性上升态势。…
相关新闻
- 评论
- 关注