原标题：武汉科研人员在非洲发现消失百余年的濒危植物

中新网武汉12月9日电 记者9日从中国科学院武汉植物园获悉，该园胡光万研究团队在马达加斯加重新发现爵床科爵床属珍稀植物“塔那拉爵床”。这是自1895年最后一次采集以来，该种植物再次被发现。相关研究于近日发表于国际植物分类学期刊《Phytotaxa》。

2019年，胡光万研究团队与当地合作者在马达加斯加中部高原开展植物多样性科学考察过程中，在森林采集到一种非常特殊的爵床属植物。经鉴定为马达加斯加的特有种：塔那拉爵床。

通过查阅标本和相关文献，发现该植物命名和发表时所引证的标本为1894年和1895年所采集，之后再未被采集过。

爵床属为草质或灌木状多年生植物，广泛分布于热带和温带地区。该属植物的特点是花冠二唇形，在上唇的内表面有一个通道状的结构，把花柱固定在花冠上。塔那拉爵床为地生或石生草本，具匍匐根状茎，长可达70厘米，花期为9月至次年1月。

调查发现，塔那拉爵床仅分布于马达加斯加中部高原中段两个受威胁的森林中。该物种的生存主要受丛林火灾、非法砍伐和刀耕火种造成的栖息地丧失的威胁。按评判标准，该物种为濒危物种。

据介绍，本次调查中所采集的标本被保存于马达加斯加的津巴扎扎动植物园标本馆和中国科学院武汉植物园标本馆中。(马芙蓉 江珊)

(责编：王连香、杨迪)

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