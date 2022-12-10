广州：设立粤港澳大湾区人才大数据中心
2022年12月10日08:50 | 来源：中国新闻网
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原标题：广州：设立粤港澳大湾区人才大数据中心
中新网广州12月10日电 据广州市人社局9日消息，广州市人社局、市发改委、市财政局等5部门近日联合印发《广州市推进新时代人力资源服务业高质量发展若干措施》。该文件提出，加快广州人才大数据平台建设，设立面向粤港澳大湾区提供服务的区域性人才大数据中心(粤港澳大湾区人才大数据中心)，实现人才服务数智化。
该文件显示，广州要探索建立粤港澳大湾区人力资源服务业运用国际化发展模式，建设包含港澳元素的人力资源服务产业园。紧扣中国广州人力资源服务产业园(南沙园区)“粤港澳人才合作示范”功能定位，深度融入港澳元素，开展跨境人力资源服务，建设人力资源服务业标准化示范基地，支持南沙区引进国际知名人力资源服务机构，发展国际猎头等新兴业态；推进南沙创建国际化人才特区，深入开展国际化人才管理改革试验。
同时，广州要鼓励有条件的人力资源服务机构在“一带一路”沿线国家设立实体组织，打造参与国际人才竞争与合作的前进基站，搭建国际人才网络；加快发展人力资源服务贸易，探索建设国家人力资源服务出口基地。
此外，上述文件还提出，广州要落实营商环境创新试点工作，以南沙自贸片区为突破口，深入推进粤港澳大湾区各相关行业领域职业资格认可。(记者 程景伟)
(责编：王连香、杨迪)
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