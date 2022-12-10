临近年底，各地在调整优化防疫措施的同时，千方百计提振市场信心，多措并举稳住经济基本盘，打好年底收官战。税收优惠、贷款贴息支持、支持符合条件企业发债融资……新一轮助企纾困政策陆续落地，多项举措精准发力，助市场主体恢复活力，也为明年平稳开局夯实基础。

全力拼经济 多地在行动

——北京：助企纾困“新12条”

12月6日，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，衔接已有助企纾困措施，最大限度减少疫情对经济社会发展影响，帮助市场主体纾困解难，推动经济回稳向上，北京出台助企纾困措施，明确进一步降低企业经营成本、加大金融支持力度、稳定产业链供应链、加力稳就业保民生等四个重点方向，涉及全面落实系列税收优惠政策、对设备购置与更新改造给予贷款贴息支持、完善企业“白名单”制度、拓宽一次性扩岗补助政策范围等12条具体措施。

随后，北京银保监局12月9日印发通知，要求北京银行业保险业高效有序推进复工复产，进一步加大为企纾困和金融支持力度，提振市场主体复工复产信心，助推首都经济回稳向上。

——上海：23条措施助力进一步降低制度性交易成本

12月7日，上海围绕“进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力”出台若干措施，包括深化准入准营改革、优化项目审批手续、提升涉企服务水平、加强合法权益保护、强化精准综合施策等六大方向，覆盖落实市场准入负面清单管理、加强项目资源要素保障、加强企业招聘用工服务、进一步规范涉企收费、提升在线为企服务能级等23条具体措施。

此外，工商银行上海市分行、农业银行上海市分行、中国银行上海市分行、建设银行上海市分行、交通银行上海市分行等十家银行日前联合发布《上海金融支持文旅行业恢复和高质量发展综合服务方案》，将加大金融对文旅行业支持力度，对上海市重大旅游投资项目开展意向性授信，支持文旅行业加快恢复发展。

——深圳：“纾、降、补、保、促、帮”为中小微企业纾困

12月8日，深圳举行“稳增长促消费”政策措施新闻发布会，今年以来，深圳出台实施助企纾困、工业增速提质、联动生产端促消费、培育壮大市场主体、推动经济稳定增长等5个“30条”政策，目前为止已为企业减负超1500亿元、惠及市场主体超过750万家次。

目前，深圳各相关部门正在陆续推出一批政策，帮助中小微企业、个体工商户在优化疫情防控措施下尽快恢复生产经营。比如，在刺激消费方面，将适时实施新能源汽车新购置补贴政策，支持金融机构加大汽车信贷投放，鼓励购置新能源汽车；在实施消费电子、家电家居等补贴促销活动方面，12月，深圳将再开展一轮补贴促销活动，会有更多消费电子和家用电器的新品、优品纳入活动范围。

——浙江：“千团万企拓市场抢订单行动”

12月4日，浙江省商务厅牵头联动企业启动“千团万企拓市场抢订单行动”，由省级商务部门带队出国，开始为期6天的欧洲行。后续浙江省将通过包机、拼机、航班等模式组织超1万家企业赴境外参加经贸活动。

自6月27日浙江开通首班香港—杭州商务定期航班以来，每周执行41班定期航班，组织实施26架次商务包机，累计服务保障商务人员1600余人次。宁波、金华、杭州、嘉兴、湖州、台州等地相继探索推进“包机/包舱+参展+商务洽谈”模式，为浙江企业打开出海商机。

税收优惠政策 缓解企业资金压力

今年，市场主体普遍面临资金紧张的问题。

没钱怎么办？政策来支持！在各地出台的政策中，税收优惠必不可少。

在北京，旷视科技为客户最新订制的智能仓库刚刚投入使用，全新的操作系统和多种硬件的搭配，使得仓库容量能够提升110%，作业效率和可靠性也大幅提升。新品推出，离不开研发的持续投入。根据北京最新的助企纾困政策，企业四季度的研发费用加计扣除比例进一步上升，这让企业能够将更多资金用在科研攻关当中。

北京旷视科技创始人唐文斌说：“以往研发费用加计扣除是75%，我们每年的税收减免大概几千万。现在政策提高到100%，还会为我们降低大概千万元级别的压力。有了钱，我们将在算法研发、产品研发等方面坚定投入。”

北京税务部门最新数据显示，截至11月10日，北京今年累计新增减税降费及退税缓税缓费超1900亿元，其中制造业和科技企业分别占到了退税资金的19.4%和9.6%。随着扣除比例的增加和政策的扩围，四季度将有更多企业享受更大比例的税收优惠，进一步降低经营成本。

深圳慢云科技是一家人工智能科技企业，近期他们干劲十足。近期，疫情防控政策调整，加之深圳出台了一系列稳经济促发展政策中，就包括了对软件等行业的扶持政策。

深圳慢云科技董事长石劲磊说：“对软件和信息技术服务业的稳增长奖励政策，不仅可以补贴我们的运营费用，减少成本压力，更重要的是让我们对未来经济增长充满信心！”

梳理多地近期政策，可以看到，制造业企业、先进制造业与现代服务业融合发展等重点领域和关键环节，以及分布式光伏发电等重点行业，都是政策支持的重点。此外，各地通过延缓缴纳税费、扩围研发费用加计扣除比例等税收优惠措施，以及通过电子化方式缩短各类业务办理时限和方法，助力企业在享受优惠的同时，提升业务办理便捷性。

粤开证券首席经济学家罗志恒表示，从政策惠及的主体上来看，重点是制造业和中小微企业，这与高质量发展的要求以及这类企业解决大量就业的特点有关。此外，政策的着力点在提高企业的抗风险能力，保企业现金流，通过包括提高经营便捷性、降低运营成本和补充运营资金等多种方式，激发企业活力。

输血！金融加力提效 助力实体经济发展

除了税收优惠，金融也在为实体经济“输血”。

北京、天津推出了为部分领域设备购置与更新改造给予贷款贴息与专项再贷款支持，上海提出融资周转“无缝续贷”方式扩量增面，深圳创新地通过“银行+保险”的创新金融服务模式，解决中小企业自身信用不足、缺乏合格抵押品等痛点问题。这些金融措施，核心目的都是希望支持企业早采购、早支付、早到货、早投用，对扩大再生产形成有力支撑，助力经济复苏。

民生银行首席经济学家温彬表示，四季度经济运行对全年经济十分重要，各地金融机构通过多种措施，进一步加大实体经济支持力度，继续强化对重点领域、薄弱环节以及受疫情影响行业和群体的支持，助力经济持续回稳向上。

专家分析，此次多地出台的措施，有的是国家稳增长相关政策指示的具体操作细则，也有针对经济发展新形势而提出的促发展新举措，政策措施前后衔接、接续发力，通过持续加大金融向实体经济“输血”力度，为明年经济发展铺路搭桥。

香港中文大学（深圳）深圳数据经济研究院科技金融研究中心主任吴海峰表示，现在抓紧时间通过一些金融的杠杆措施，以及社会力量的推动，帮助行业和企业发展。现在就是要大胆地把想法落地，去布局产业，去准备好未来的经济发展，在前期做好各种的布局，这是最关键的。

多地“组团”海外抢单

政府牵头组团抢单，可以说是最近最热的经济话题之一，出海抢订单成为不少外贸企业的选择。

去欧洲！凌晨一点，南京禄口机场的国际出发柜台前排起了长队，苏州赴欧经贸团包机正在进行登机准备。未来10天，这支超过200人的队伍，将赴法国、德国维护客户、争取订单。

江苏长江纸业有限公司销售总监何弋戈说：“我们是要去开拓新市场，向外商推荐很多新产品！”

苏州环球科技股份有限公司董事长黄伟达说：“我们3年多没见老客户了，这次要去面对面交流，加深感情，增加订单。”

在现场，各家企业都带着种类多样的新产品前往欧洲。为了确保顺利“抢订单”，在出发前，当地招商局还提前在国内就与外资企业进行沟通，了解初步需求，为欧洲之行做充分准备。

太仓高新区招商局局长胡晓瑜介绍，他们目前大概有20个在谈的德资意向项目，这次走进德国，也是要拜访这些有投资意向的项目，同时他们在德国举行了“太仓日”的活动，有一些项目可以进行快速沟通和签约落地。

去日本！过去半个月，海南招商团在日本多地召开了招商推介会，越来越多的日本企业正在深入了解海南自由贸易港的优惠政策。

推介有用不？效果杠杠的！海南国际经济发展局副局长姬国辉说，他们的日本访问团已经接到了很多日本大企业以及中小企业，特别是有竞争力产品的中小企业的意向。而且日本企业非常关注消博会，他们相信第三届会有越来越多的日本客商参加。

敢闯敢干，“抢出来”的新订单，正在给我国外贸企业带来新变化。经营按摩椅生产的何兴茂，自从回国开始，就天天扎在厂里盯生产进度，同时谋划着新一年的产品创新。“根据跟客户的交流情况，以及确定的新项目的情况，我们预计2023年的销售金额会比2022年同比增长50%以上。”苏州伊塔电器科技股份有限公司董事何兴茂非常兴奋。

据不完全统计，近段时间，包括江苏、浙江、四川、广东、海南等在内的一系列地方政府及外贸企业组成的各类海外经贸团纷纷前往欧洲、日本、中东等地，随着走出去、热起来，中国经济的活力，正在快速恢复。

疏堵点 畅链条

保障产业链、供应链、物流链畅通，在经济加快恢复中，也发挥着重要作用。目前多地在积极采取措施。

在山西吕梁经济开发区新材料园区，车间内机器飞速运转，工人们正在有条不紊地进行电池重卡汽车的装配。据了解，通过配套企业入驻带来的核心零件本地化生产，目前在园区中，能够完成年产1000台氢燃料商用车的组装能力。

美锦新能源汽车制造公司吕梁氢能重卡车间生产主管刘斌奇说，目前，他们30多名员工已经进入了正常的工作状态，车间里的氢能重卡整车组装线也已经开始了正常生产，现在已经恢复了一天两台的生产力，而且车间原料储备充足，完全满足生产需求，可以保证整个生产链的正常运行。

为了及时了解企业运行的痛点难点，最近这些天，当地开发区的各联企干部深入企业车间，针对生产原料库存、用工保障以及物流车辆通行等重点问题进行现场办公，对企业需求“一企一策”提出解决办法。

吕梁经济技术开发区管委会综合执法局副局长成晓帆说，截至目前，他们针对园区运输困难、用工、用点、资金等8个方面问题进行了梳理，解决问题30余个，保证复工复产。

在广东，为畅通东莞企业跨境运输，当地多个部门通过线上订舱、整合社会公共驳船资源、优化口岸通关服务等多项措施，不断提升“莞港水运专线”运力、效率，实现货物“当日抵港、次日送达”。

东莞市万江凯仕铝质制品有限公司厂务经理陈锦霞说，现在海运是一站式服务，时间比较准时。物流稳定性提高，让他们收货有保障，也让公司客户有增无减。

据了解，截至目前，“莞港水运专线”日运载量约900标箱，进出口货物超150万吨，进出口货值破千亿元，有力保障了国际物流链畅通。

粤开证券首席经济学家罗志恒表示，加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，关系着产业的发展。多个关键环节的优化，不仅有助于当前生产能力的恢复，长远来看，还将有助于兼顾发展与安全，进一步巩固我国在全球产业链供应链上的优势。

无论是新一轮助企纾困政策落地，还是政府牵头组团抢单，事实上，目前很多地方已经行动起来，“推动经济运行整体好转”正被摆上更重要的位置。相信在一系列助企纾困政策“及时雨”的浇灌下，各类市场主体一定可以乘风破浪，重焕活力，为明年经济发展开好局、起好步。

（总台记者 张勤 刘颖 杨晓波 董彬 王楠 张军 张昊 深圳台 江苏台 广东台 山西台 三沙卫视）

(责编：赵光霞、胡永秋)

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