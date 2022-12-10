电影特效画面如何更加震撼？机器人怎么“越来越会聊天”?……在8日至10日线上举行的2022中国计算机大会中，专门设置了118场前沿技术论坛，围绕云超算、元宇宙、人机对话等计算领域的热点话题，产学研用的从业者们进行了探讨展望。

超算上“云”意味着什么？

与会专家认为，我国超算能力总体已达到国际先进水平，伴随着国内逐渐普及，超算未来运行模式将朝着云服务方向发展，逐步大众化和普及化。

图为贵州省贵安新区超级计算中心。新华社记者向定杰 摄

超算如何“飞入寻常百姓家”？国家超级计算长沙中心总工程师唐卓认为，目前各超算中心和数据中心之间的算力是相对孤立的，尚未形成统一的算力网络，资源孤岛现象严重，算力网络构建和基于算力网络的多云管理是主要技术挑战。

中国科学院院士、北京航空航天大学教授钱德沛说，超算作为国家算力基础的重要组成部分，应该在“东数西算”背景下进一步提升基础设施形态。通过高速网络把分布在全国各地的超算中心互联起来后，还要有统一的运行管理层、运营服务层，要采取多运营商、多运营中心的模式，鼓励竞争。

在此过程中，大众会有什么切身感受？专家举例称，影视行业正在搭上算力时代的快车加速发展，比如电影中酷炫的特效要耗费高昂的后期制作成本，而今后这些算力需求大的环节将更多在云端高效、低成本地完成，也会给观众带来更好的视觉享受。

数字人“叩开”元宇宙大门？

随着元宇宙概念火热，以虚拟主播、虚拟偶像、虚拟员工等为代表的数字人受到追捧。新奇的外观形象、灵巧的互动效果，行业正在挖掘其在更多领域的现实价值。

北京理工大学光电学院研究员翁冬冬是数字栩生（北京）科技有限公司的联合创始人兼CTO。他所在的团队推出过数字手语主持人，参与了“数字梅兰芳”大师复现项目。

在他看来，数字人建模、驱动、渲染的真实性对于元宇宙中用户体验、交流的沉浸感至关重要，“我们想要的是能进行互动的数字人。”

中国工程院院士、北京邮电大学教授张平说，在元宇宙世界中，人们可以随时随地、低延迟地与元宇宙进行链接，以虚拟身份的形象进行具有沉浸感的社交。同时元宇宙拥有大量多元化的内容和出色的经济系统确保人们可以长期在元宇宙中生活，一起改善甚至创造数字文明。

抛开无限的想象空间，业界普遍认为，未来数字人的大规模应用，有三个条件必不可少：高写实度的效果、较高的生产效率和可控的成本。而能否真正实现高度实时性，高度可灵活性和高度适应落地场景，并与人类进行有效交互，仍有待时间验证。

聊天机器人如何自我进化？

近期，一款聊天机器人迅速走红，它会写代码、编剧本、做数学题，还能解答网友的许多刁钻问题。

专家表示，其之所以“智力超群”，离不开大规模多模态预训练。越来越多的研究者认为人工智能的继续进步，需要突破语言、语音、视觉、图形等分门别类的研究，模仿人类孩子的学习方式，融合多种模态的信息，来认识世界。

图为贵州一家人工智能企业的员工在进行数据标注。新华社记者向定杰 摄

“人工智能模型开发的难点不是训练过程本身，而是如何用一个模型去适应千变万化的场景。”中国人民大学高瓴人工智能学院教授卢志武说，他所在的北京智源人工智能研究院“悟道·文澜”团队在2021年设计并训练了一款大规模中文通用图文预训练模型，在跨模态检索、视频剪辑、图文生成等任务上均取得出色表现。比如在对话框里输入“黄河远上白云间”，只消两三分钟，一幅滚滚黄河水在山间奔涌的水墨画便跃然纸上。

他表示，大规模多模态预训练在经过爆发式发展后，目前处于“啃硬骨头”的阶段，未来要更多关注落地应用，要让人工智能模型像人一样，同时学习文字、图片、视频等多种信息，且不论面临何种场景，都能给出最合适的反馈。（记者向定杰）

(责编：岳弘彬、白宇)

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