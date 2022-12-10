新华社厦门12月10日电（记者庞梦霞）2022闽台知识产权圆桌会议9日在厦门举行。本次会议以“知识产权促进高质量发展的机遇和挑战”为主题，两岸80余位知识产权领域专家学者通过线上线下方式参会，探讨知识产权交流合作领域的热点难点问题。

台湾政治大学名誉教授刘江彬认为，当下，知识产权工作挑战与机遇并存。知识产权与政治、贸易问题紧密相连，变得更加复杂，而新技术的不断发展也为知识产权工作带来许多挑战。近年来，知识产权领域变化迅速，受到外部影响较大，知识产权已经成为全球各个国家竞争的隐形战场，同时，这也给知识产权工作带来巨大机遇。

北京大学法学院教授张平就如何建立开放创新的知识产权应用机制发表演讲。张平说，我国正建成一个具有全球竞争力的开放创新生态，但其中的法律风险和知识产权问题还有待深入讨论和认识。

“保护知识产权就是保护创新，任何国家或地区，经济发展到一定水平就一定要走创新发展之路。”厦门大学知识产权研究院院长林秀芹说，虽然台湾知识产权工作起步更早，但大陆市场大、潜力大，相互有很多可以借鉴的地方，通过两岸交流，可以增强知识产权合作，团结两岸力量，共同为知识产权事业、为经济高质量发展提供不竭动力。

福建省知识产权发展保护中心主任刘征颖说，近年来闽台知识产权交流合作稳步推进，接下来将继续鼓励支持更多的台湾知识产权领域优质人才来福建交流学习和工作，持续推进知识产权公共服务的均等化、普惠化、便捷化，让台湾同胞分享知识产权政策的红利和发展成果，积极推动两岸知识产权交流合作向更广范围、更高层次发展。

据了解，该圆桌会议旨在打造海峡两岸知识产权界人士沟通合作的常态化机制。本届会议由福建省知识产权局支持，厦门大学知识产权研究院、国家知识产权培训（福建）基地、国家知识产权战略实施（厦门大学）研究基地主办。

(责编：岳弘彬、白宇)

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