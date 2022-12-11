前10月全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个（新数据 新看点）
开工率为101.7%
2022年12月11日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月10日电 （记者丁怡婷）记者近日从住建部获悉：前10月，全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个、859.25万户，按小区数计开工率为101.7%、按户数计开工率为102.3%。
这十年，全国累计开工改造老旧小区超过16万个，惠及居民超过2800万户。
“面子”更靓，“里子”更实。各地在改造中，规整和更新改造水电气热信等老旧管线18.5万公里，加装电梯6.1万部，增设停车位187.9万个、电动汽车充电桩3.5万个，增设养老、托育等各类社区服务设施3.6万个。
据住建部相关司局负责人介绍，“十四五”时期，我国将基本完成2000年底前建成的约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。
《 人民日报 》（ 2022年12月11日 01 版）
(责编：岳弘彬、白宇)
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