新华社记者魏玉坤、邹多为、陈国峰

国家统计局数据显示，今年1至11月份，全国居民消费价格指数（CPI）平均比上年同期上涨2%，其中11月份上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点。

今年以来，全球通胀居高不下，中国经济坚持稳中求进总基调，精准把握政策保供稳价力度，保持物价平稳运行，彰显经济韧性。12月6日召开的中共中央政治局会议在总结今年工作中指出，“就业物价基本平稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障”。

我国CPI稳在合理区间 成为全球物价“稳定器”

统计数据显示，截至11月份，今年我国CPI月度同比涨幅均低于3%左右的预期目标，扣除食品和能源价格的核心CPI同比涨幅在1%左右的区间波动。

今年以来，稳物价面临诸多挑战。向外看，受乌克兰危机等因素影响，全球通胀压力上升，输入性通胀压力加大；向内看，3月份以来，国内疫情反弹，尤其是近段时间本土疫情形势严峻复杂，保供稳价面临压力。

保持物价平稳运行，对稳住经济基本盘至关重要。

今年以来，各地各部门落实党中央、国务院决策部署，科学把握政策力度、节奏和重点，面对复杂形势、顶住压力，不搞“大水漫灌”式的强刺激。我国重要民生商品和基础能源量足价稳，成为全球物价的重要“稳定器”。

粮价是百价之基。一系列超常超强的措施陆续出台，夯实粮食生产基础——

中央财政分三批累计下达补贴资金400亿元，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响；农业科技服务人员分赴田间地头，推动小麦促弱转壮……今年早稻和夏粮合计增产31亿斤，有力支撑物价平稳运行。

重要民生商品保供稳价关系百姓生活。全国多地加大货源组织力度，加强生活必需品市场监测预警，畅通“最后一米”配送通道，确保民生商品量足价稳。数据显示，食品价格同比涨幅连续2个月回落，其中11月份涨幅比上月回落3.3个百分点。

“物价始终保持平稳运行，充分体现了我国经济韧性强，市场规模大，保供稳价措施有力有效。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

PPI同比涨幅大幅回落 中下游企业成本压力缓解

受去年同期对比基数较高等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比从1月份的上涨9.1%转为11月份的下降1.3%。1至11月份，PPI平均比去年同期上涨4.6%，低于去年全年8.1%的涨幅。

工业品价格过高，势必增加中下游企业生产成本，影响市场预期稳定。今年初以来，针对大宗商品价格明显上涨，国家有关部门及时采取供需双向调节、期现货市场联动监管等措施，遏制价格不合理上涨，推动PPI涨幅有序回落。

自今年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率；完善煤炭中长期交易价格机制，明确煤炭领域经营者哄抬价格行为；加大油气勘探开发力度……

得益于一系列保供稳价措施持续显效，大宗商品价格总体回落，带动煤炭、铁矿石采选及钢材冶炼压延加工等行业价格明显下降。11月份，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降18.7%，煤炭开采和洗选业下降11.5%。

“PPI同比涨幅持续回落，有助于改善上下游工业利润结构，缓解中下游制造业企业成本压力，激发微观主体活力。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

郭丽岩分析，随着美欧等主要经济体持续加息、经济增速放缓，叠加高基数效应，国际大宗商品价格可能延续总体回落态势，或将带动国内PPI偏弱运行。

统筹做好保供稳价 守稳护牢百姓“米袋子”“菜篮子”

12月6日召开的中共中央政治局会议在部署明年经济工作时强调，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”“要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应”。

组织投放中央储备肉，增加市场供应；进一步压紧压实“菜篮子”市长负责制，保障冬春重点农产品生产供应……近期，各地各部门落实中央部署，积极做好保供稳价工作，守稳护牢百姓“米袋子”“菜篮子”。

新发地市场被称为北京市民的“菜篮子”。目前，市场蔬菜供应稳定，交易量维持在每天1.8万吨。

“物流园通过大数据研判，积极协调商户、供应商组织货源，保证每日动态库存量在1万吨以上，全力保障蔬菜供应。”山东寿光地利农产品物流园蔬菜经营管理部经理范立波说。

展望未来物价走势，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，下阶段，居民消费价格有望保持温和上涨态势。

从供给基本面看，我国肉蛋奶、果菜鱼生产形势较好，供应充足。11月上旬在田蔬菜面积9079.9万亩，同比增加163.1万亩；5月至7月新生仔猪数与去年同期基本相当，意味着11月到2023年春节前生猪出栏量与上年同期大体持平，不支持猪肉价格大幅上涨。

从市场需求看，目前受国内外形势复杂严峻影响，市场需求仍在恢复，对价格拉动相对有限。

“下一步，将继续加大对疫情较重地区的货源组织和调运力度，指导优化末端配送举措，全力做好群众生活物资保障供应。”商务部新闻发言人束珏婷说。

(责编：孙红丽、陈键)

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