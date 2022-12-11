人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

国家铁路1至11月份货物运输持续保持高位运行

2022年12月11日08:44 | 来源：新华社
小字号

新华社北京12月10日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至11月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物35.71亿吨，同比增加1.8亿吨、增长5.2%。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行提供有力支撑。

一是运输服务扩能提质。1至11月份，国家铁路日均装车17.78万车、同比增长5.9%，其中集装箱日均装车43051车，同比增长20.3%。11月份，国家铁路集装箱日均装车49234车，同比增长22.5%，创单月历史最好成绩。

二是电煤保供成效显著。1至11月份，国家铁路完成煤炭运量19.1亿吨，同比增加1.43亿吨、增长8.1%，其中电煤运量13.5亿吨，同比增加1.6亿吨、增长13.2%，均创历史最好水平。

三是国际联运稳定畅通。1至11月份，中欧班列累计开行15162列、发送货物147.5万标箱，同比分别增长10%、11%。西部陆海新通道海铁联运集装箱累计发送货物68.7万标箱，同比增长18.9%。

该负责人强调，下一步，国铁集团将坚持服务国家战略、经济发展和民生需求，充分发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，加大货运保通保畅工作力度，全力保障煤炭、秋粮、冬储化肥、新疆棉花等重点物资运输，优质高效服务各类市场主体，为稳住经济大盘多做贡献。

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易
　　人民网北京12月10日电 （黄盛）据证监会消息，证监会近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易，相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。 据悉，股指期权是资本市场的风险管理工具，是多层次资本市场的重要组成部分。…
公路、航道、船闸防疫检查点，全面取消！
　　人民网北京12月10日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，为认真落实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，优化交通物流疫情防控措施，科学精准做好交通物流保通保畅工作，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于落实国务院联防联控机制十条优化措施 科学精准做好交通物流保通保畅工作的通知》，具体内容如下： 优化防疫通行管控措施 全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。 全面取消货运车辆闭环管理要求，各地不得随意层层加码，限制货运车辆跨区域通行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部