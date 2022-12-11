新华社北京12月10日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至11月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物35.71亿吨，同比增加1.8亿吨、增长5.2%。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行提供有力支撑。

一是运输服务扩能提质。1至11月份，国家铁路日均装车17.78万车、同比增长5.9%，其中集装箱日均装车43051车，同比增长20.3%。11月份，国家铁路集装箱日均装车49234车，同比增长22.5%，创单月历史最好成绩。

二是电煤保供成效显著。1至11月份，国家铁路完成煤炭运量19.1亿吨，同比增加1.43亿吨、增长8.1%，其中电煤运量13.5亿吨，同比增加1.6亿吨、增长13.2%，均创历史最好水平。

三是国际联运稳定畅通。1至11月份，中欧班列累计开行15162列、发送货物147.5万标箱，同比分别增长10%、11%。西部陆海新通道海铁联运集装箱累计发送货物68.7万标箱，同比增长18.9%。

该负责人强调，下一步，国铁集团将坚持服务国家战略、经济发展和民生需求，充分发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，加大货运保通保畅工作力度，全力保障煤炭、秋粮、冬储化肥、新疆棉花等重点物资运输，优质高效服务各类市场主体，为稳住经济大盘多做贡献。

(责编：孙红丽、陈键)

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