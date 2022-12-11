新华社大连12月10日电（记者郭翔）大连商品交易所9日正式上线大宗商品仓单登记中心，实现期货交易所与中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统的对接，对于发挥期货市场优势，助力全国统一大市场建设具有积极意义。

据介绍，我国大宗商品市场发展势头良好，但在仓单管理基础设施建设上还存在短板，仓单虚开、重复质押、一物多卖等问题时有发生。大商所依托自身特色品种和场内标准化仓单注册登记、管理优势，谋划将相关业务拓展至场外非标仓单领域，聚合各方力量，共同建设集中统一、规范有序、安全高效、共建共享的数字化大宗商品仓单登记中心，促进期现市场连通发展、有机互助、协调监管。

大商所理事长冉华表示，建设大宗商品仓单登记中心，是大商所发挥期货市场优势、响应全国统一大市场建设的具体举措。通过仓单登记和交易，关联不同区域、不同品质的现货价格，推动形成遍布全国全产业链的“价格网络”和期现货交收体系，能够更好地提升期货市场定价有效性和交割便利性。同时，货物仓单化、仓单电子化对于强化大宗商品期现货市场监测监控以及降低商品融资成本具有积极意义。

记者了解到，大商所大宗商品仓单登记中心的一大亮点是与中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统实现对接，成为具有“仓单+质权”完整登记体系的仓单服务平台。商业银行等质权人可以通过大商所大宗商品仓单登记中心将质权信息登记到中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，便于市场各方对企业质押状况以及仓单质押信息进行查询，进一步提高银行、实体企业等市场主体开展质押登记、仓单融资等业务的效率和安全性。

目前，大商所大宗商品仓单登记中心的标准仓单和非标仓单合计210万吨，涉及16个品种。中国工商银行等依托大商所大宗商品仓单登记中心开展4笔仓单质押融资业务，为实体企业发放贷款388万元，相关质权自动向中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统进行了登记。

(责编：孙红丽、陈键)

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