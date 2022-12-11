原标题：百度CTO王海峰：立足中国面向世界 构建开源生态

12月8-10日，2022中国计算机大会（CNCC 2022）线上召开。12月9日上午，百度首席技术官王海峰等专家学者，围绕“把握万物智能互联新机遇 构建全球化开源生态”主题，共同剖析中国在万物智联时代的核心科技竞争力和面临的机遇挑战，探讨推进高水平科技自立自强，构建全球化开源生态的战略意义。

王海峰表示，“构建开源生态既要立足中国，又要面向世界。立足中国，要求‘根要扎得正，也要扎得深’，而面向世界，则是要格局大而宽。两者相辅相成。”构建生态将是未来信息技术创新与产业持续健康发展的关键所在，开源已成为当今世界科技创新和生态构建的重要方式。

多技术融合创新趋势显著，新业态、新场景、新模式不断涌现

当前，新一代信息技术快速发展，拓展了时间、空间和人的认知范围，催生了万物智能互联的新场景，同时，也产生了海量的数据。王海峰认为，我国信息技术科技创新和产业发展取得了显著成果，数字经济和实体经济加速融合，技术创新成果大有用武之地。

从科技角度，多技术融合创新趋势显著，有机会产生重大科技突破和创新。在人工智能领域，预训练大模型等技术的突破，一方面，让我们看到人类正朝着通用人工智能方向前进；另一方面，大模型泛化性强、研发过程标准化程度高等特点，降低了人工智能应用门槛。同时，人工智能与科学计算等结合，正在促进生命科学、材料科学等领域科研范式的变革，加快取得重大科学发现的进程。

从产业角度，云计算、大数据、人工智能与物联网等信息技术的融合与发展，有助于促进智能化信息基础设施建设。同时，我国有相对完整的产业链，在开源框架、智能芯片等产业基础技术上有重要突破，产业体系不断完善，产业生态蓬勃发展。

从社会经济发展角度，我国经济正进入高质量发展阶段，数字经济加速与实体经济融合，新业态、新场景、新模式不断涌现，让技术创新成果大有用武之地。

王海峰指出，大模型加上深度学习平台，贯通人工智能全产业链，支撑千行百业智能化升级。在技术创新突破方面，融合大规模知识和海量数据，百度研制出知识增强的文心大模型，效率更高，效果也更好；在产业化方面，依托飞桨深度学习平台，建设大模型落地全流程的工具平台，方便各行业应用。百度还与众多合作伙伴、企业、科研机构，联合打造各领域以及行业的大模型，提升行业适配性，加速大模型在产业深度应用。

构建开源生态，要立足中国、面向世界

“开源为计算机领域，乃至整个信息领域的发展都起到了非常大的作用，而在万物智联的时代，我相信开源会更加重要。”王海峰表示。

开源生态是技术生态的重要组成部分，开源生态凝聚着科研人员、开发者的集体智慧，具有开放、协作、共享的特点，让技术人员在集体智慧的基础上，进行进一步创新。

近年来，人工智能领域的技术创新和产业发展，都离不开深度学习框架。深度学习框架下接芯片，上承应用，作用堪比操作系统。构建我国自主的深度学习开源生态是万物智能互联时代，促进技术和产业发展自立自强的重要基础。

在王海峰看来，构建开源生态既要立足中国，又要面向世界。立足中国，是要把智慧汇聚在自主的平台上，基于自主的平台进行创新和发展。而立足于中国的产业特点和市场需求来构建开源生态，有助于我国技术和产业安全，培育自主产业体系。同时也要培养具有开源素养的人才队伍。

王海峰指出，面向世界，一方面，要融入全球的创新网络，为全球科技进步贡献中国智慧，分享中国科技创新成果。另一方面，面向世界也要拓展我国开源生态的国际影响力，吸引全球开发者参与创新，促进我国开源生态建设。

我国在人工智能领域正建立起有全球影响力的开源生态。当前人工智能技术和产业发展离不开一“软”一“硬”两大基础，“软”是深度学习框架，“硬”即是芯片。

以深度学习框架为例，飞桨是国内首个自主研发、开源开放的深度学习平台，在很多基础能力上，已经和国外最顶级的开源框架旗鼓相当。在一些重要的核心技术方面，比如动静统一的核心框架、大规模分布式训练、多端多平台推理以及产业级模型库等，具有领先优势。同时，飞桨平台是立足于中国的产业需求发展起来的，有非常鲜明的“源于产业实践”特质。

信通院最新报告显示，开源开放的飞桨已经成为中国深度学习市场应用规模第一的深度学习框架和赋能平台。目前，飞桨已汇聚535万开发者，服务20万家企事业单位，基于飞桨构建了67万个模型。“我们的开源生态已经有很好的基础，会继续壮大，成为在全球拥有广泛影响力的生态。”王海峰说道。

(责编：李源、董童)

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