喇小飞

10日下午，新疆维吾尔自治区政府新闻办公室举行自治区重要民生商品保供稳价工作新闻发布会。会上，新疆商务厅副厅长张硕回答记者提问时表示，随着新疆全区商贸流通企业全面复商复市，重要民生商品供应已有序恢复常态。目前，全区生活必需品市场供应充足、保障机制有力，完全可以满足各族民众日常消费需求。

对如何有效满足民众岁末年初消费旺季的消费需求，张硕说：“新疆各级商务部门指导批发市场、大型商超、电商平台等重点保供企业加大货源组织采购，加强地产品产销衔接，增加库存量和备货量，确保粮油果蔬肉蛋奶等生活必需品满足市场供应需求。”

他说，根据对全区125家重点商超销售、库存监测数据显示，大米、面粉、食用油、蔬菜、肉类、鸡蛋、牛奶、方便食品等12类重点商品供应充足，销售量、库存量稳定。

此外，新疆还搭建疆外蔬菜联保联供平台。张硕介绍说，为保障今冬明春疆外蔬菜供应，满足民众多样化消费需求，新疆成立疆外蔬菜联保联供工作领导小组，与甘肃、四川、云南、山东、海南、河南等蔬菜主产区省份建立常态化对接协调机制，开展新疆冬春蔬菜外调工作，进一步夯实乌鲁木齐、阿克苏、巴州等11个地州市疆外蔬菜产地直采渠道。

张硕表示，目前，各地蔬菜供应充足、品类齐全，全区15个主要蔬菜批发市场日蔬菜交易量7300吨以上，其中疆外蔬菜交易量约5500吨，可完全满足全区各族群众需求。

在进一步强化政府储备调节作用方面，他说，积极发挥政府储备的调节作用，促进市场供需平衡。近期，中央储备在新疆已累计投放冻猪肉1738吨、冻牛羊肉1400吨，自治区层面正在组织实施肉类应急储备项目，伊犁州、阿克苏、克拉玛依等地投放政府储备肉或“惠民肉”416吨，有效增加了市场供应，稳定了市场预期。

为进一步发挥好政府储备调节机制作用，各地积极组织开展肉类和冬储菜收储工作。例如，乌鲁木齐、阿勒泰、阿克苏等地有计划开展地方肉类储备1640吨；乌鲁木齐、和田、喀什等地分别收储耐储蔬菜1.8万吨、7.1万吨、7.9万吨，将有力保障各族民众买到放心肉、平价菜。

此外，新疆维吾尔自治区党委农办专职副主任、农业农村厅副厅长徐涛表示，总体来看，现有冬储菜储备量和设施蔬菜生产总量可以满足全区今冬明春蔬菜市场需求，加上疆外调入的精细蔬菜调剂补充，可保障全区各族群众“有菜吃、吃得好”。

据他介绍，畜产品市场供应量足价稳，预计今年猪牛羊存栏6070万头只、同比增长8%，猪牛羊出栏4730万头只、同比增长5%，猪牛羊禽肉、奶、禽蛋产量分别达到195万吨、229万吨、42万吨，同比分别增长6%、9%、2%。

“近期畜牧业生产、销售、屠宰恢复正常，畜禽出栏速度加快，今冬明春及元旦春节‘两节’期间畜产品供应有保障。”徐涛说。

(责编：孙红丽、陈键)

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