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为文化企业注入金融“活水” 北京发放1.4亿元“投贷奖”资金

2022年12月11日10:06 | 来源：新华网
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新华社北京12月10日电（记者杨淑君）记者从北京市国有文化资产管理中心获悉，该中心日前完成2022年“投贷奖”项目审核，已向666家审核通过的文化企业和金融机构发放支持资金近1.4亿元，有效推动文化金融融合发展，促进首都文化产业向高质量发展方向迈进。

北京市国有文化资产管理中心调查指出，今年一些文化企业受疫情影响，资金流动性不足，存在融资需求，但一部分企业认为当前的融资成本过高，如贷款则会导致企业刚性负担较重。“投贷奖”政策针对融资成本进行补贴，财政资金直达企业，实现了企业“不敢贷”到“我愿贷”的突破，将金融“活水”注入文化企业中。

据介绍，“投贷奖”政策自2017年实施以来，已连续6年为文化企业和金融机构提供资金支持，累计发放资金超21亿元，近4000家文化企业和230余家金融机构受益，平均降低文化企业融资成本超30%。

“投贷奖”作为首都促进文化金融融合发展的创新举措，针对文化企业轻资产特性，不断完善政策体系引导：一方面，推动金融机构有针对性地提高服务水平，对银行发放的信用贷、无形资产抵押贷等给予更高的支持比例，对担保公司给予奖励，推动担保公司加大对文化企业的支持力度；另一方面，提高股权融资的资金支持比例，促进文化企业股权融资发展，提升核心领域企业的资金支持比例，缓解结构性失衡问题。

据了解，为进一步帮助企业纾困解难，针对文化企业“融资难”问题，北京市国有文化资产管理中心联合各区文促相关单位推出了《北京市文化产业“助企纾困”政策清单》，汇集市级政策2个，区级政策10个；联合多家银行、担保公司等金融机构推出了《北京市文化产业“助企纾困”金融产品清单》，汇集文化金融产品44个。清单的发布畅通了文化企业融资渠道，有效缓解了融资中存在的信息不对称问题。

(责编：孙红丽、陈键)
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