新华社哈尔滨12月10日电（记者陈聪 杨轩）走进黑龙江省哈尔滨市方正县宝兴乡新龙米业有限公司的生产车间，一排排智能加工机器正将稻谷脱壳、打磨，“吐”出晶莹剔透的大米。车间二楼的中控室里，公司经理王德新正紧盯电脑屏幕，监控整条生产线的设备状况。

“这条富硒大米智能生产线于2019年投产，年加工量能达到70万吨。”说起车间里的设备，1983年出生的王德新如数家珍。他说，这些智能设备的产能和过去的老磨米机不可同日而语。在中控室里，技术人员可以实时监控所有设备的用电量、产量以及副产品质量等相关数据。如果发现问题，中控室也能进行“一键式”实时操控。“通过实时数据管理，最大限度地消除了生产安全隐患，也有利于成本控制。”王德新说。

在乡亲和员工们眼里，王德新俨然是精通技术的“新农人”。然而对于脚下的这片黑土地，王德新可是深耕二十多年的“老把式”。作为土生土长的方正县宝兴乡人，王德新从12岁起就跟着父母下田干活，推广当时刚刚引进的寒地旱育水稻稀植技术。

随着种植技术的推广，宝兴乡水稻产量、质量逐渐提升，王德新家也创办了新龙米业有限公司从事大米收购、加工。

通过选育优种、推广先进种植技术，公司的大米渐渐赢得市场的认可，王德新更执着坚守的，是要做出有信誉有口碑的大米产品。如今，王德新不但通过发展种植基地推广标准化水稻种植，在产品营销模式上也不断创新，努力用完整的产业链铺就企业与农户的共同富裕路。

生产车间里，工人们正在忙碌。新华社记者 陈聪 摄

“从选种、农药化肥施用，到田间管理服务，都由公司统一配给，我们还会派出专业人员对农户现场指导，最后在收粮时保证每斤收购价高于市价0.2元至0.3元。”王德新说，规模化经营既保证了大米的优良品质，又让乡亲们享受到了增收的实惠。

如今，新龙米业已经成长为年产值10亿元的大型企业，拥有种植基地10万多亩，与方正县20余个村的农户和合作社开展合作种植。谈起未来，王德新计划进一步延伸产业链，着手研发即食米饭与胚芽米产品。

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经